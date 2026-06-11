2026年世界盃足球賽將於明（12）日台灣時間凌晨三點開踢，四年一次的足球盛事再度點燃全球球迷熱情，本屆賽事將由墨西哥、加拿大、美國三地主辦，台灣觀眾若想完整收看104場精彩賽事，可鎖定中華電信MOD與Hami Video雙平台直播，《NOWNEWS》整理最便宜的訂閱方式速看。
2026世界盃哪裡看？
中華電信MOD及Hami Video將完整直播2026FIFA世界盃™104場賽事，Hami Video同步成立24小時專屬頻道「Hami足球1台」至「Hami足球4台」，讓球迷可以依照賽程快速切換收看。本屆開幕表演將首次跨三國登場
▪︎墨西哥開幕典禮於台灣時間6月12日凌晨1:30
▪︎加拿大開幕典禮於台灣時間6月13日凌晨1:30
▪︎美國開幕典禮於台灣時間6月13日上午7:30
MOD、Hami Video觀看路徑
▪︎MOD用戶可從首頁「FIFA世界盃」專區進入，也可使用快速鍵999。
▪︎Hami Video用戶則可直接從首頁進入「FIFA世界盃」專區收看。
Hami Video怎麼訂最便宜？399元方案最划算
一日球迷想看比賽，可選擇 Hami Video付費訂閱收看，以往可以在LINE禮物、Hami Point票券館等平台上找到30日、7日體驗等短期的序號購買，但記者實際在平台上查看已經看不到相關的方案，如果只想短期追賽事，目前只能訂閱90天方案。
2026世界盃賽期約39天，買Hami Video官方90天399元就足夠，以104場賽事試算，399元平均每場約3.84元；若買LINE禮物567元，雖然可看120天，但若只是看世足，多出來的30天其實用不到，總價反而多168元。對只想追世界盃的球迷來說，Hami Video是目前最便宜的選擇。
方案比較一次看
▪︎Hami Video電視運動館90天方案：399元，適合只看世界盃
▪︎Hami Video電視運動館180天方案：699元，適合世足後還想看其他運動賽事
▪︎中華電信行動／寬頻客戶年約方案：每月最低129元，綁約12個月，適合長期收看運動賽事
▪︎MOD家速方案：適合想新辦MOD或家用網路、用大電視看球的用戶
獨家動態雷達視角、熱點回看 錯過進球也能補看
除了完整直播，中華電信MOD與Hami Video也導入獨家「動態雷達視角」，球迷可在轉播畫面中看到球員名字、射門球速、迷你佈陣圖、跑動軌跡等視覺化數據，讓觀賽更有臨場感，也能更清楚看懂戰術變化。
若錯過精彩進球，平台也提供「熱點回看」功能，可一鍵重溫關鍵瞬間。此外，賽事儀錶板也整合焦點賽事、TOP5球隊聲量榜、查找賽事等資訊，並可透過智慧提醒追蹤喜愛球隊，預先設定賽事推播通知。
訂閱提醒：方案會自動續租
需要注意的是，Hami Video90天及180天方案皆為每期自動續租，完成訂閱後，系統會依方案週期自動扣款下一期費用。若只想看完本屆世界盃，建議在賽事結束後，記得到Hami Video App或電腦版官網的「訂閱紀錄」退租，避免下一期自動扣款。
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中華電信MOD及Hami Video將完整直播2026FIFA世界盃™104場賽事，Hami Video同步成立24小時專屬頻道「Hami足球1台」至「Hami足球4台」，讓球迷可以依照賽程快速切換收看。本屆開幕表演將首次跨三國登場
▪︎墨西哥開幕典禮於台灣時間6月12日凌晨1:30
▪︎加拿大開幕典禮於台灣時間6月13日凌晨1:30
▪︎美國開幕典禮於台灣時間6月13日上午7:30
▪︎MOD用戶可從首頁「FIFA世界盃」專區進入，也可使用快速鍵999。
▪︎Hami Video用戶則可直接從首頁進入「FIFA世界盃」專區收看。
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一日球迷想看比賽，可選擇 Hami Video付費訂閱收看，以往可以在LINE禮物、Hami Point票券館等平台上找到30日、7日體驗等短期的序號購買，但記者實際在平台上查看已經看不到相關的方案，如果只想短期追賽事，目前只能訂閱90天方案。
2026世界盃賽期約39天，買Hami Video官方90天399元就足夠，以104場賽事試算，399元平均每場約3.84元；若買LINE禮物567元，雖然可看120天，但若只是看世足，多出來的30天其實用不到，總價反而多168元。對只想追世界盃的球迷來說，Hami Video是目前最便宜的選擇。
方案比較一次看
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▪︎Hami Video電視運動館180天方案：699元，適合世足後還想看其他運動賽事
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▪︎MOD家速方案：適合想新辦MOD或家用網路、用大電視看球的用戶
除了完整直播，中華電信MOD與Hami Video也導入獨家「動態雷達視角」，球迷可在轉播畫面中看到球員名字、射門球速、迷你佈陣圖、跑動軌跡等視覺化數據，讓觀賽更有臨場感，也能更清楚看懂戰術變化。
若錯過精彩進球，平台也提供「熱點回看」功能，可一鍵重溫關鍵瞬間。此外，賽事儀錶板也整合焦點賽事、TOP5球隊聲量榜、查找賽事等資訊，並可透過智慧提醒追蹤喜愛球隊，預先設定賽事推播通知。
訂閱提醒：方案會自動續租
需要注意的是，Hami Video90天及180天方案皆為每期自動續租，完成訂閱後，系統會依方案週期自動扣款下一期費用。若只想看完本屆世界盃，建議在賽事結束後，記得到Hami Video App或電腦版官網的「訂閱紀錄」退租，避免下一期自動扣款。