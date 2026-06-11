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「是我們錯了？還是他們變了？」陳永興喊話黃國昌、柯文哲：尋回初心

陳永興3點聲明沉痛呼籲 盼傳承蔣渭水遺願

獲提名監察院長 昔日批判言論再受矚目

總統府今（11）日公布第7屆監察院正、副院長及監察委員被提名人名單，其中監察院長為資深醫師、《民報》創辦人陳永興，引發政壇關注。由於陳永興過去與民眾黨主席黃國昌交情深厚，曾力挺太陽花世代投入公共事務，但去年卻公開發表長文，直言對黃國昌與民眾黨創辦人柯文哲的轉變感到痛心，更呼籲兩人「尋回初心」，相關言論如今也再度被外界翻出討論。陳永興在過去公開文章中回憶，2014年太陽花學運後，黃國昌曾親自找上門，希望結合太陽花世代接手《民報》，延續台灣知識分子追求民主、自由與人權的精神。當時陳永興不僅樂觀其成，更鼓勵黃國昌投入公共事務，甚至在時代力量成立初期，他還曾出席募款餐會替黃國昌站台義賣。除了黃國昌之外，陳永興也曾是柯文哲的重要支持者之一，他坦言，柯文哲當年以醫師身分投入台北市長選舉時，被許多醫界人士視為一股清流，因此不少朋友都曾協助募款、給予支持。然而多年過去，陳永興納悶當年支持的2人，如今走向與當初期待截然不同的道路，「有時候我們這些支持台灣民主運動、無怨無悔的老朋友，不禁感慨，是我們錯了？還是他們變了？」陳永興強調，民眾黨與《民報》一樣，都承載著台灣知識分子百年來追求民主與自主的理想，不應淪為個人政治工具，更不該背離創黨、創報時的核心精神。他更公開喊話，希望柯文哲與黃國昌能夠「尋回初心，回歸台灣歷史原點」，重新思考創黨與從政的初衷。一、《民報》和〈民眾黨〉都是台灣人的歷史遺產，也是社會公共財，主其事者應了解百年來台灣知識份子的努力所留下的共同記憶，大家應珍惜得來不易的民主成果與媒體言論自由，切莫加以傷害造成台灣社會無法彌補的遺憾。本人深盼〈民眾黨〉也能傳承當初創立者蔣渭水的遺願：「同胞須團結，團結真有力。」本人相信台灣社會需要更多的團結和合作，而不是更多的仇恨和對立。二、司法獨立與媒體公正才能扮演社會監督制衡的力量，共同追求司法獨立和維護媒體公信力，才能健全民主法治社會的第三權與第四權，否則對整體台灣社會造成的損失，是所有台灣人民應該嚴肅面對的課題。三、台灣知識份子百年來的志業和理想尚未完全實現，面對中國文攻武嚇、國際貿易戰的嚴酷挑戰、國內社會被嚴重分化和滲透、年輕世代（第四代）知識份子，如何傳承百年來前面三代知識份子的悲劇所遺留的精神，創造台灣光明的前程，守護台灣人民的主權尊嚴，建立公義和諧的社會，是值得所有國人共同思考和反省的挑戰。如今陳永興獲副總統蕭美琴領銜的提名審薦小組提名為監察院長，被視為民進黨政府重塑監察院形象的重要布局。不過，隨著提名消息曝光，陳永興過去針對柯文哲、黃國昌及民眾黨所發表的批判性言論，也再度成為外界關注焦點，特別是他與黃國昌從昔日並肩支持太陽花運動、共同扶持《民報》，到後來公開發文感嘆的轉折歷程，更被視為台灣第三勢力政治發展的一段縮影。