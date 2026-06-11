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紐約尼克：克服29分地獄大翻盤！阿奴諾比驚天補籃封神

🔮尼克此役紀錄總整理

✅總決賽歷史最大逆轉：

NBA季後賽史上半場落後最多分數逆轉勝：

✅NBA總決賽歷史最大逆轉排行榜

聖安東尼奧馬刺：痛失客隊夢幻開局 小將群仍寫多項紀錄

✅NBA總決賽史上客隊首節最大領先紀錄：

✅NBA總決賽史上客隊半場最大領先紀錄：

✅追平NBA總決賽半場三分球紀錄：

✅文班亞馬成為NBA歷史第5位在單一季後賽達成「500分、200籃板、35顆三分球」：

✅文班亞馬全聯盟唯一一人：

✅卡斯爾（Stephon Castle）歷史第一人：

✅哈珀（Dylan Harper）NBA歷史最年輕總決賽單場20分球員

✅哈珀新秀季後賽得分超越魔術強森（294分＞293分）

NBA總冠軍賽第4戰今（11）日上演載入史冊的瘋狂大戲，主場作戰的紐約尼克隊在上半場一度崩盤落後高達29分、半場落後27分，未料下半場風雲變色，尼克在末節發動反撲，並靠著阿奴諾比（OG Anunoby）在最後1.2秒的神奇補籃絕殺，最終以107：106氣走聖安東尼奧馬刺隊。尼克不僅完成了NBA總決賽歷史上最偉大的逆轉秀，更在系列賽取得3：1的絕對聽牌優勢，《NOWnews》為讀者盤點這場史詩大戰中，兩隊各創了哪些NBA歷史紀錄。主場作戰的尼克隊上半場攻防崩潰，一度落後多達29分。末節讀秒階段高潮迭起，最後2分30秒，當家球星布朗森（Jalen Brunson）單打馬刺巨星文班亞馬飆進外線，幫助尼克追到僅剩1分差。隨後尼克反超，但馬刺卡斯爾（Stephon Castle）頂住壓力兩罰全中，在最後關頭讓馬刺握有1分領先。最後5.7秒，尼克手握最後一波進攻權，布朗森絕殺跳投未中，此時阿奴諾比（OG Anunoby）在空中神奇地將球撥進籃框！此記補籃讓尼克在比賽僅剩1.2秒時超前比分，隨著馬刺最後一擊無功而返，尼克成功鎖定勝局。尼克此役成功逆轉29分的分差，打破了2008年波士頓塞爾提克逆轉洛杉磯湖人24分的舊紀錄，締造NBA總決賽歷史上最偉大的逆轉神話。尼克半場落後27分尼克 vs 馬刺（2026）－29分塞爾提克 vs 湖人（2008）－24分火箭 vs 魔術（1995）－20分小牛（獨行俠前身）vs 熱火（2011）－15分雷霆 vs 熱火（2012）－13分作客的馬刺隊上半場手感逆天，首節靠著單節6記三分球、以41：22痛宰尼克，創下總決賽歷史客隊首節最大領先分差；半場結束時更以76：49領先對手27分，再度改寫總決賽歷史客隊半場最大領先紀錄。馬刺半場狂轟14記三分球，也追平了總決賽的半場歷史紀錄。然而下半場馬刺持球者連續發生致命失誤，最終無奈遭到翻盤。馬刺首節一度領先到19分馬刺半場76：49領先尼克27分半場命中14顆三分球前4人分別是詹姆斯（LeBron James）、雷納德（Kawhi Leonard）、唐西奇（Luka Doncic）、塔圖姆（Jayson Tatum）2026年季後賽累積超過70次阻攻，全聯盟唯一一人。成為NBA歷史首位二年級球員季後賽中達成「400分、100籃板、100助攻」的球員