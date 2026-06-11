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美股四大指數週三全數走低，其中費半指數跌逾3%，再加上台指期夜盤下跌752點，拖累台北股市今（11）日開盤下跌53.33點、來到43172.21點，開盤一度翻紅，但再度遇壓走低，一度觸及42006.39點，差點失守42000點，不過隨後跌幅收斂，午盤下跌362.41點或0.84%，來到42863.13點。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.23點、來到405.68點，午盤下跌4.25點或1.05%，來到401.66點。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：友達、聯電、華邦電、群創、凱基金；午盤個股成交值排行榜前五名為：國巨*、台積電、聯發科、華邦電、聯電。權值股漲跌互見，權王台積電今日除息，開盤下跌10元、來到2240元，不過隨後最高來到2260元，成功填息，不過隨後再度走低，午盤來到平盤價2255元；聯發科開盤下跌70元、來到4085元，盤中最低來到3880元，失守4000元關卡，午盤下跌70元或1.68%，來到4085元；台達電開盤下跌30元、來到2170元，午盤下跌40元或1.82%，來到2160元。今日資金聚焦在非電族群，航運股表現相對強勁，慧洋-KY上漲逾2%，長榮、台灣虎航上漲逾1%，陽明、萬海、長榮航、榮運、新興、台驊投控力守紅盤之上。金融股也有買單挹注，富邦金上漲逾3%，新產、安泰銀、國泰金上漲逾1%。