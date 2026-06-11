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這大概是2026年最令人噴飯、又令人不安的政治時刻。6月10日上午11時50分，川普在白宮橢圓形辦公室簽署700億美元移民執法法案期間，先是對在場媒體警告：「我們昨天狠狠轟炸了他們（伊朗），今天我們還要再重擊他們——以防你沒開電視。」就在說完這番話的短短4分鐘後，一名記者問他即將到來的80歲生日願望是什麼，川普不假思索地說：「世界和平。為整個世界帶來和平，包括中東在內。」話音剛落，現場記者笑聲一片。（影片／截自Ｘ）這場「4分鐘和平秀」的荒謬之處，在於當天稍晚就成了現實的嘲諷。川普當天傍晚正式下令對伊朗展開新一輪轟炸。他親自告訴Fox News記者崔英斯特（Trey Yingst），美軍已發射49枚戰斧飛彈，打擊距德黑蘭最近僅40英里的多個目標。川普更透露，空襲結束後伊朗官員主動打電話給他，要求停止轟炸。這一系列攻擊，導火線是一架美國陸軍AH-64阿帕契攻擊直升機在荷莫茲海峽附近遭伊朗擊落。兩名飛行員由無人駕駛快艇成功救回，這也是美軍史上首次由無人快艇執行的海上救援任務。川普「希望世界和平」的影片在X平台上迅速瘋傳，引發大批網友嘲諷。有網友留言：「川普希望世界和平，就像房東希望房租變便宜一樣。」足球迷們也注意到另一層諷刺：川普是FIFA和平獎的首屆得主，而就在2026世界盃開幕的同一天，這位「和平獎得主」正在轟炸伊朗。美軍的新一輪空襲，換來的是伊朗的強硬反制——宣布完全封鎖荷莫茲海峽，全球能源市場隨即震盪，原油期貨急速飆升，亞洲股市開盤全面重挫，韓國KOSPI今日一度暴跌逾3%，跌破7,400點。川普的80歲生日是6月14日，他已計劃在當天出席盛大軍事遊行慶祝活動。距離生日還有4天，這位自稱「和平總統」的男人，正在中東一邊許下和平願望、一邊下令發射戰斧飛彈。