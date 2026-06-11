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總統府今（11）日公布監察院第7屆共計29名監察委員名單，針對過往民進黨主張廢監院，此次仍提好提滿，蕭美琴表示，在沒有修憲或廢除監察院前，總統、立法院都要恪守憲法忠誠義務，總統也依憲政義務提名監委，期盼立法院依憲政職責行使同意權。蕭美琴上午主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布29名監察委員名單。對於民進黨過去主張廢除監察院，此次仍提好提滿，蕭美琴說，監察院是現有憲政體制的重要憲政機關，賦有法定的職權，這次總統提名，是依照憲法增修條文第7條的規定，監察院以國家最高的監察機關，行使憲法所賦予的糾舉、彈劾職權，同時也肩負國家人權委員會的重要任務。蕭美琴說，在沒有修憲或者是廢除監察院之前，依照司法院釋字第632號解釋，總統跟立法院都應要恪守憲法忠誠義務，總統也依憲政義務提名監察委員，同時也期盼立法院也依憲政職責來行使同意權。對於此次提名是否尋求跟在野黨協商合作？蕭美琴提到，審薦小組在考量人選的過程中，有函請所有的政黨推薦，且不只是政黨，也發函給許多的專業團體，如律師、醫師、會計師、社福團體等，也有被提名人是自薦參與。蕭美琴提到，這次循例請各政黨推薦相關人才，但並沒有獲得在野黨正式推薦，監委依照憲政精神，應該要超出黨派，不應該由政黨來做分配，這也是憲法明文規定。他強調，總統是以用人唯才為主要提名考量，不管是過去司法院或者是其他提名過程當中，也是秉持著這個精神，希望立法院能夠用同樣客觀、理性的視角，來維持憲政機關監察院的正常運作。至於這次的名單能在立法院通過幾位？蕭美琴說，目標是希望每一位都可以獲得支持，這次被提名人背景多元，也反映出社會的多元組成，每一位都具有豐富的經驗以及資歷。他相信未來的監察院會是一個具高度專業，也能夠充分發揮憲政、監察職權的一個機構。蕭美琴懇請立法院，能克盡憲法忠誠義務，以客觀的角度審視這次所有被提名人，後續秘書長潘孟安也會帶監委被提名人到立法院，向行使同意權的立委們進一步交換意見，希望能爭取大家的支持。