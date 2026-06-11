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可是川普，民調顯示美國人不喜歡通膨

川普近期失言不斷

美國勞工統計局（BLS）10日公布5月份消費者物價指數（CPI），年增4.2％創下2023年4月以來新高，美國通膨壓力升溫，對此，川普（Donald Trump）的回應竟是「我愛通膨」，一語引發爭議，連福斯新聞主持人都看不下去，直言「民主黨人剛剛已經贏得了期中選舉」。《CNN》認為「我愛通膨」可排在川普失言排行榜第二名，因為其反映了川普對普羅大眾處境日益麻木不仁的態度，同時《CNN》也選出他們認為的失言第一名。川普當地時間週三在白宮被傳媒問到，是否對CPI等通膨數據感到擔憂時，他回應說：「我喜歡，這些數據很棒...你知道我真正喜歡的是什麼嗎？我喜歡通貨膨脹，你知道為什麼嗎？因為一旦這場戰爭結束，你知道我現在就可以說了...你知道我們一直在奪取數百萬桶石油」。川普說自己「喜歡通膨」，民主黨議員迅速在聽證會上詢問能源部長賴特（Chris Wright）是否也喜歡通膨？賴特起初不願正面回答，但在多番追問之後，賴特說自己「更寧願看到通膨降低」。至於川普所說美國從伊朗手中奪取數百萬桶石油之事，賴特承認自己對此一無所悉。FocalData於5月29日至6月1日進行的最新民調顯示，川普在通膨問題上的支持率跌至歷史新低，69％的美國人表示不贊成他對通膨問題的處理方式，而只有18％的人表示贊成。YouGov和《經濟學人》在6月5日至8日進行的最新民調同樣顯示，68％的美國人不認可川普對通膨的處理方式。《CNN》報導指出，近幾個月來，川普對美國民眾關於伊朗戰爭和經濟問題日益增長的擔憂，沒有表達同情，而是假裝大眾的痛苦不存在，或甚至假裝大眾的痛苦其實是好事。報導認為最新這句「我喜歡通膨」可以列在近期失言榜第2名，至於完整排行榜如下：在伊朗戰爭中首度傳出有3名美國士兵死亡的消息後，川普回應是「事情就是這樣，我打賭之後還會有更多傷亡」。川普強調戰爭最終這對世界來說將是一件好事，即使過程出現傷亡，但他的說法還是引來抨擊。。川普之前說過美國是世界上最大的石油生產國，所以「油價上漲某種程度上是件好事，我們就能從中賺很多錢」。但問題是絕大多數美國人並不在石油業工作，油價上漲會讓石油企業受益沒錯，但對其他絕大多數人來說都是負擔。。被問到關稅導致物價上漲時，川普回應說「有些東西是可以放棄的，也許孩子們擁有兩個娃娃就夠了而不是30個娃娃，孩子也只需要一兩支鉛筆」。川普今年1月出席達沃斯世界經濟論壇時，對著場內的企業執行長們說「我正在幫你們賺很多錢」，接著生動地講了許多富豪們揮霍無度花錢消費的故事。川普經常對伊朗的軍事行動不屑一顧，即便美軍於當地的基地遇襲，以及科威特機場上週因為被攻擊而一度關閉後，川普仍說「這沒什麼大不了的」。川普在上個月就曾告訴大家油價上漲不會持續太久了，並稱油價上漲只是「小菜一碟」，沒什麼影響。由於物價上漲，民眾負擔生活成本增加一直是美國政壇焦點討論話題，但川普卻說可負擔生活成本的概念是「騙局」、「詭計」，並稱自己以前從未聽過這個詞。這句話的荒謬甚至無需解釋，幾乎沒有人會認為4.2％的通貨膨脹率是好事，更遑論說自己「喜歡」了。上個月被問到伊朗戰爭造成美國的經濟損失，會在多大程度上推動他加速與伊朗達成和平協議時，川普回答完全沒有影響，「我不會去想美國人的經濟狀況」，並稱自己關心的只有一件事，「不能讓伊朗擁有核武，就這麼簡單」。雖然有人認為川普是在表達一種強硬的談判姿態，但對於以民粹主義起家的政治人物來說，這番說詞依舊直接赤裸得相當殘酷。