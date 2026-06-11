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文班亞馬（Victor Wembanyama）將球傳到了卡斯特的背上

福克斯（De'Aaron Fox）在領先1分拿回球權的情況下選擇貿然上籃被「蓋火鍋」

文班亞馬獲得了能擴大領先優勢的兩次關鍵罰球，結果卻雙雙彈框而出

▲作為馬刺隊的絕對核心，文班亞馬（Victor Wembanyama）的天賦無庸置疑，但他在這場比賽的下半場卻顯得過於被動。（圖／美聯社／達志影像）

馬刺擁有領先優勢且無進攻計時壓力的情況下，福克斯竟然選擇強行切入上籃

福克斯第三節末已經連續發生2次失誤，一次掉球、一次將球傳給對手

馬刺在2025年為福克斯奉上的4年2.286億美元頂薪延長合約，

馬刺在這一次總冠軍賽，有兩場比賽（G2和G4）只輸掉1分，第一場比賽在最後2分16秒還領先1分

▲馬刺在這一次總冠軍賽，有兩場比賽（G2和G4）只輸掉1分，第一場比賽在最後2分16秒還領先1分，也就是說三場比賽都是關鍵時刻被逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總冠軍賽第4戰注定載入史冊。在麥迪遜廣場花園震耳欲聾的歡呼聲中，紐約尼克隊完成了史上最不可思議的29分大逆轉，以107：106擊退聖安東尼奧馬刺隊，帶著3：1的聽牌優勢距離總冠軍僅一步之遙。這場比賽對馬刺來說，無疑是一場徹頭徹尾的災難。這一輪系列賽，馬刺輸球的3場比賽一共只輸12分，而且有2場只輸1分，贏球那一場也差點被翻盤，這支年輕球隊在關鍵時刻不如老練的尼克隊，他們其實有可能3：1領先，而非1：3落後，壓力和經驗不足讓他們輸給了自己。若他們這個夏天回想那些處理球的細節，肯定將會是最揮之不去的噩夢。總冠軍賽第二戰，，布朗森（Jalen Brunson）剛好在絕妙的時刻回頭，將球抄找，並投進關鍵罰球，讓尼克偷走一勝。今天的第四場比賽，馬刺一度領先29分被翻盤，但他們仍有機會贏球，關鍵時刻文班亞馬兩罰不進，，之後球隊又讓阿奴諾比在無人防守的情況下補進致勝一擊（OG Anunoby），導致他們陷入1：3落後。作為馬刺隊的絕對核心，文班亞馬的天賦無庸置疑，但他在這場比賽的下半場卻顯得過於被動。當馬刺外線手感急速冷卻時，他未能及時挺身而出穩住陣腳。更致命的是，他在第三節肘擊唐斯吞下了一級惡意犯規。這不僅送給對手罰球與球權，更讓自己陷入累積3次惡意犯規的禁賽邊緣，無形中綁手綁腳。到了決定勝負的第四節末段，。對於一名被寄予厚望的超級巨星來說，在總決賽的高壓環境下罰球軟手，無疑是給了對手最直接的喘息與反撲機會。年輕的馬刺在這一輪系列賽關鍵時刻面臨大問題，主帥強森（Mitch Johnson）也還太菜，關鍵時刻的調度讓人搖頭，先是末節讀秒階段一次進攻布置竟然讓福克斯單打OG阿奴諾比，然後是防守端讓文班亞馬對位布朗森，雖然這次包夾迫使對方高難度出手，但阿奴諾比在無人防守下跟進補籃，這些糟糕的調度都導致了逆轉的發生。如果要為這場敗仗抓出最大戰犯，福克斯絕對難辭其咎。在比賽最後關頭，，而非穩穩消耗時間。這個極度缺乏籃球智商的決策，最終慘遭阿奴諾比無情封蓋，直接導致了戰局的翻盤。不僅如此，，讓尼克持續縮小分差，這位老將上一場雖然投進關鍵一擊，但整體來說這一次總冠軍賽他的發揮很低迷，今天更是屢犯錯誤，4次失誤加上一次不理智的上籃，葬送了馬刺贏球的機會。這筆投資現在看來簡直是把錢丟進水裡。福克斯不僅外線投射能力備受質疑，在季後賽關鍵時刻的處理球更是令人直搖頭。，也就是說三場比賽都是關鍵時刻被逆轉，而且每一場比賽他們首節都領先到雙位數，也就是說他們真的有能力擊敗對手，但輸給了壓力和比賽細節。對於年輕的馬刺隊來說，第2戰與第4戰的失利將成為他們漫長夏天裡揮之不去的陰霾。他們擁有傲人的天賦與潛力，但在經驗、情緒控管與關鍵球處理上，仍需繳交高昂的學費。不過馬刺的潰敗固然有自身原因，但絕不能抹殺尼克隊的頑強意志。在落後29分的絕境下，布朗森用高達36分的火力穩定軍心，而阿奴諾比更是展現了攻防兩端的統治力。阿奴諾比全場狂轟33分，最後時刻更是憑藉著驚人的體能與專注力，先是追魂鍋封殺了福克斯的荒謬上籃，隨後又在馬刺球員漫不經心的卡位與防守漏洞中，抓下進攻籃板完成1.2秒的補籃絕殺。尼克隊在下半場完美貫徹了防守壓迫與衝搶籃板的策略，一步步蠶食分數，最終靠著二次進攻機會完成了這場史詩級的逆轉。