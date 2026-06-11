我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟。（圖／翻攝自Forbes）

美國知名財經媒體富比士公布2026全台前50大富豪榜，受惠人工智慧以及半導體浪潮之下，台灣首富換人當，日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟首度躍居榜首。在AI帶動下，前50大富豪總資產較去年大增56%。根據富比士報導，受強勁半導體出口帶動，台灣經濟在2025年成長8.7%，創下15年來最快增速。人工智慧（AI）熱潮推升加權指數大漲，較一年前翻逾一倍，使台灣股市以4.4兆美元的總市值躋身全球最大市場之一。台灣前50大富豪的總財富也從去年的1,970億美元激增至創紀錄的3,080億美元。榜單中共有34位富豪財富增加，其中以日月光投控（ASE Technology Holding）董事長張虔生（Jason Chang）與副董事長張洪本（Richard Chang）兄弟的增幅最大。兩人受惠於AI熱潮，財富增加145億美元，合計身家達224億美元，排名上升六位，首度登上台灣首富寶座。排名第二的是被動元件大廠國巨創辦人兼董事長陳泰銘（Pierre Chen），其身家增加121億美元，達182億美元。去年的首富、富邦集團的蔡明忠（Daniel Tsai）與蔡明興（Richard Tsai）兄弟，儘管財富增加28億美元至167億美元，仍退居第三名，在台灣市場投資獲得亮眼報酬，富邦金控股價較去年上漲26%。排名第四的是鴻海創辦人郭台銘，鴻海是全球最大的電子產品代工製造商，全球市占率超過40%，也是雲端服務供應商AI伺服器系統的重要生產商。鴻海股價較去年飆升70%，帶動郭台銘身家增至155億美元。若以財富增幅百分比計算，台達電創辦人鄭崇華表現最為亮眼。台達電為輝達、Google等科技巨頭提供AI GPU所需的電源元件與系統。鄭崇華的排名大幅上升16位至第7名，身家達145億美元，較去年接近成長五倍。今年共有8位新進榜富豪，全數來自半導體或AI相關產業。其中最富有的新進榜者是鴻勁精密（Hon. Precision）董事長謝旼達。這家AI晶片測試設備製造商自去年11月上市以來股價已翻數倍，謝旼達以71億美元身家首次進榜，排名第12。另有3位企業家重返榜單，包括汽車零組件供應商敏實集團（Minth Group）創辦人秦榮華（Chin Jong Hwa）。這家在香港上市的公司受惠於歐洲與中國電動車製造商需求持續成長。隨著富豪財富水漲船高，今年躋身榜單的最低門檻也從2025年的13億美元提高至創紀錄的22億美元。