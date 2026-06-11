一場註定載入史冊的史詩級逆轉秀，今（11）日在籃球聖地麥迪遜廣場花園狂暴上演！NBA總冠軍賽進入關鍵第四戰，背水一戰的聖安東尼奧馬刺隊在上半場火力全開，一度領先達驚人的27分。然而，韌性驚人的紐約尼克隊在下半場祭出令人窒息的鐵血防守，活生生克服了總冠軍賽史上最大的29分落後分差，在第四節完成驚天大逆轉，最終以107：106險勝馬刺。尼克不僅成功捍衛主場，更在系列賽取得3：1的絕對聽牌優勢。
上半場遭馬刺歷史級外線轟爛 尼克中場休息做對了什麼？
比賽上半場完全流向馬刺隊的節奏，黑衫軍外線徹底瘋狂，上半場就轟進了打破NBA總決賽歷史紀錄的14記三分球，首節狂飆41分、次節再拿35分，半場打完尼克以49：76足足落後27分，眼看就要被馬刺將系列賽扳平。
然而進入下半場後，尼克教練團做出了堪稱教科書等級的戰術修正，成為完成大逆轉的關鍵轉折點：
在尼克的鐵血防守下，馬刺整個下半場足足被防到只得到30分，甚至不及他們第一節41分或第二節35分的單節得分。整個下半場馬刺全隊34投僅8中，投籃命中率是慘不忍睹的23.5%。
福克斯「迷惑上籃」送幸福 OG阿奴諾比殘酷再見火鍋＋準絕殺
即使馬刺下半場進攻崩盤，但憑藉著上半場累積的巨大本錢，在比賽還剩10秒時，馬刺依然握有1分的領先優勢。然而此時，馬刺明星主控福克斯（De'Aaron Fox）卻上演了一次讓人完全看不懂的「迷惑Play」。
當時馬刺只需穩穩控球消耗時間逼尼克犯規即可，福克斯卻在領先1分、比賽僅剩10秒的關鍵時刻，突然選擇加速自行衝擊籃框上籃。這記急躁且不合理的進攻選擇，直接迎上了尼克頂級防守大鎖 OG·阿奴諾比（OG Anunoby）的天羅地網。阿奴諾比在空中乾淨俐落地將福克斯的球「一巴掌釘板」，完成了這記價值連城的關鍵阻攻。
最後依舊是今晚的功臣 OG·阿奴諾比，尼克在讀秒時刻靠著阿奴諾比神奇補籃，在最後1.2秒時獲得領先，完成了不可思議的準絕殺，直接送給馬刺最殘酷的一擊。
從半場落後27分、最多落後29分，到最終靠著防守與準絕殺笑到最後，紐約尼克在麥迪遜廣場花園締造了NBA總冠軍賽歷史上最偉大的一夜。手握3：1聽牌絕對優勢的尼克，距離捧起總冠軍金盃僅剩一步之遙；而痛失好局、心態崩盤的馬刺，則將在後天的生死第五戰面臨最終考驗。
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比賽上半場完全流向馬刺隊的節奏，黑衫軍外線徹底瘋狂，上半場就轟進了打破NBA總決賽歷史紀錄的14記三分球，首節狂飆41分、次節再拿35分，半場打完尼克以49：76足足落後27分，眼看就要被馬刺將系列賽扳平。
然而進入下半場後，尼克教練團做出了堪稱教科書等級的戰術修正，成為完成大逆轉的關鍵轉折點：
1. 擴大防守圈 掐死馬刺外線生命線尼克在下半場徹底加強了外線的對位干擾與撲防強度。這項調整收到了奇效，上半場神準的馬刺外線在下半場直接「打鐵」，後半場僅再勉強投進3顆三分球。
2. 馬刺外線熄火卻拒切內線 尼克狂收防守籃板面對外線失準的困境，馬刺全隊在進攻端卻顯得相當固執，依然沒有人願意挺身而出衝擊內線。知名美記魏斯（Jared Weiss）在比賽中就曾發文痛批馬刺的進攻表現：「文班亞馬下半場打得有些被動，在馬刺三分手感熄火後，尼克正在繼續蠶食分差。現在是時候讓新秀卡斯特（Stephon Castle）開始強攻籃框，為馬刺進攻重新帶來一些層次了。」然而馬刺並未做出改變，而尼克則靠著強悍的身體對抗，牢牢保護住防守籃板，幾乎沒給馬刺任何二次進攻的機會。
3. 限制「外星人」！文班亞馬關鍵時刻兩罰不中尼克下半場對馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）實施了嚴密的包夾與肉搏。文班亞馬上半場輕鬆砍下16分，但下半場在尼克的窒息防守下僅得8分，且全場25投9中，命中率相當不理想。更致命的是，在第四節兩隊讀秒階段的僵持時刻，文班亞馬罕見地頂不住壓力「兩罰不進」，直接將逆轉的球權與氣勢拱手送給了尼克。
在尼克的鐵血防守下，馬刺整個下半場足足被防到只得到30分，甚至不及他們第一節41分或第二節35分的單節得分。整個下半場馬刺全隊34投僅8中，投籃命中率是慘不忍睹的23.5%。
福克斯「迷惑上籃」送幸福 OG阿奴諾比殘酷再見火鍋＋準絕殺
即使馬刺下半場進攻崩盤，但憑藉著上半場累積的巨大本錢，在比賽還剩10秒時，馬刺依然握有1分的領先優勢。然而此時，馬刺明星主控福克斯（De'Aaron Fox）卻上演了一次讓人完全看不懂的「迷惑Play」。
當時馬刺只需穩穩控球消耗時間逼尼克犯規即可，福克斯卻在領先1分、比賽僅剩10秒的關鍵時刻，突然選擇加速自行衝擊籃框上籃。這記急躁且不合理的進攻選擇，直接迎上了尼克頂級防守大鎖 OG·阿奴諾比（OG Anunoby）的天羅地網。阿奴諾比在空中乾淨俐落地將福克斯的球「一巴掌釘板」，完成了這記價值連城的關鍵阻攻。
最後依舊是今晚的功臣 OG·阿奴諾比，尼克在讀秒時刻靠著阿奴諾比神奇補籃，在最後1.2秒時獲得領先，完成了不可思議的準絕殺，直接送給馬刺最殘酷的一擊。
從半場落後27分、最多落後29分，到最終靠著防守與準絕殺笑到最後，紐約尼克在麥迪遜廣場花園締造了NBA總冠軍賽歷史上最偉大的一夜。手握3：1聽牌絕對優勢的尼克，距離捧起總冠軍金盃僅剩一步之遙；而痛失好局、心態崩盤的馬刺，則將在後天的生死第五戰面臨最終考驗。
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