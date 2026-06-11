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1. 擴大防守圈 掐死馬刺外線生命線

2. 馬刺外線熄火卻拒切內線 尼克狂收防守籃板

3. 限制「外星人」！文班亞馬關鍵時刻兩罰不中

一場註定載入史冊的史詩級逆轉秀，今（11）日在籃球聖地麥迪遜廣場花園狂暴上演！NBA總冠軍賽進入關鍵第四戰，背水一戰的聖安東尼奧馬刺隊在上半場火力全開，一度領先達驚人的27分。然而，韌性驚人的紐約尼克隊在下半場祭出令人窒息的鐵血防守，活生生克服了總冠軍賽史上最大的29分落後分差，在第四節完成驚天大逆轉，最終以107：106險勝馬刺。尼克不僅成功捍衛主場，更在系列賽取得3：1的絕對聽牌優勢。比賽上半場完全流向馬刺隊的節奏，黑衫軍外線徹底瘋狂，，首節狂飆41分、次節再拿35分，半場打完尼克以49：76足足落後27分，眼看就要被馬刺將系列賽扳平。然而進入下半場後，尼克教練團做出了堪稱教科書等級的戰術修正，成為完成大逆轉的關鍵轉折點：尼克在下半場徹底加強了外線的對位干擾與撲防強度。這項調整收到了奇效，上半場神準的馬刺外線在下半場直接「打鐵」，面對外線失準的困境，馬刺全隊在進攻端卻顯得相當固執，依然沒有人願意挺身而出衝擊內線。知名美記魏斯（Jared Weiss）在比賽中就曾發文痛批馬刺的進攻表現：「文班亞馬下半場打得有些被動，在馬刺三分手感熄火後，尼克正在繼續蠶食分差。現在是時候讓新秀卡斯特（Stephon Castle）開始強攻籃框，為馬刺進攻重新帶來一些層次了。」然而馬刺並未做出改變，而尼克則靠著強悍的身體對抗，牢牢保護住防守籃板，幾乎沒給馬刺任何二次進攻的機會。尼克下半場對馬刺當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）實施了嚴密的包夾與肉搏。文班亞馬上半場輕鬆砍下16分，但且全場25投9中，命中率相當不理想。更致命的是，在第四節兩隊讀秒階段的僵持時刻，文班亞馬罕見地頂不住壓力「兩罰不進」，直接將逆轉的球權與氣勢拱手送給了尼克。在尼克的鐵血防守下，，甚至不及他們第一節41分或第二節35分的單節得分。整個下半場馬刺全隊34投僅8中，投籃命中率是慘不忍睹的即使馬刺下半場進攻崩盤，但憑藉著上半場累積的巨大本錢，在比賽還剩10秒時，馬刺依然握有1分的領先優勢。然而此時，馬刺明星主控福克斯（De'Aaron Fox）卻上演了一次讓人完全看不懂的「迷惑Play」。當時馬刺只需穩穩控球消耗時間逼尼克犯規即可，。這記急躁且不合理的進攻選擇，直接迎上了尼克頂級防守大鎖 OG·阿奴諾比（OG Anunoby）的天羅地網。阿奴諾比在空中乾淨俐落地將福克斯的球「一巴掌釘板」，完成了這記價值連城的關鍵阻攻。最後依舊是今晚的功臣 OG·阿奴諾比，尼克在讀秒時刻靠著阿奴諾比神奇補籃，在最後1.2秒時獲得領先，完成了不可思議的準絕殺，直接送給馬刺最殘酷的一擊。從半場落後27分、最多落後29分，到最終靠著防守與準絕殺笑到最後，紐約尼克在麥迪遜廣場花園締造了NBA總冠軍賽歷史上最偉大的一夜。手握3：1聽牌絕對優勢的尼克，距離捧起總冠軍金盃僅剩一步之遙；而痛失好局、心態崩盤的馬刺，則將在後天的生死第五戰面臨最終考驗。