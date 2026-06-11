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▲《鐵拳教育》的國中生閔智雄（張耀勛 飾）就算犯錯，也因自己是觸法少年，而毫無悔意。（圖／翻攝自Netflix）

韓劇《鐵拳教育》在6月5日於Netflix上線後，引發超高討論，連帶主角群金武烈、李星民、秦基周、表志勳（P.O）的人氣都不斷升高。而在《鐵拳教育》的第6集中，講述的主題是令韓國人都非常頭痛的「觸法少年」，因未滿14歲免受刑法的《少年法》法律，讓他們就像拿到免死金牌，犯下偷車、販毒等惡行，都沒有刑事責任，讓老師也因無法管教而感到非常無奈。因此金武烈於劇中將他們送進少年教導所，由其他犯罪者暴力制裁，讓他們嚐到成為被害人的恐懼。在第6集中，4名國中生明目張膽在大街偷車、無照駕駛的亂闖人行道，甚至還在學校販毒、霸凌女同學。但被抓到後，他們竟毫無悔意，就算在警察局也大言不慚的說自己是觸法少年，所以被抓也不會怎麼樣，讓被通知前來的班導師也因體制不知該如何處置這些學生，而感到十分無奈。4名學生的態度也澈底惹毛教權保護局督察羅華振（金武烈 飾），直接使用特殊手段，將他們送到14歲以上，觸犯重大刑事犯罪，且被法院判處徒刑的少年犯才能待的少年教導所。4人一開始進去時，還十分囂張的對其他人比中指，為首的閔智雄（張耀勛 飾），還爆打一名因殺害所有霸凌自己的人而入獄的死刑犯金秀謙（金均夏 飾）。而從羅華振口中得知對方的事蹟後，閔智雄才開始害怕，對金秀謙的一舉一動都感到恐懼，還在對方拿自製的尖銳凶器衝向自己後，直接嚇到尿褲子，這個地方也澈底變成他們的地獄。4人原以為見到父母就可以從少年教導所出去，沒想到因他們不知反省的態度，再度被教權保護局送回少年教導所，這時閔智雄才感受到她霸凌的同學吳允珍（金彩恩 飾）的恐懼，但為時已晚，羅華振強硬表示他們要在過了觸法年紀後才能逃離這個地獄。事實上，該事件的原型是發生在2020年3月的「大田偷車案」，8名年僅13歲的未成年男女少年，在首爾偷走了一輛租賃汽車，並一路無照違規開往大田，被大田警方發現後展開追緝，他們為了躲避警方，在市區道路上瘋狂超速、闖紅燈，最終在東區成南十字路口，攔腰撞上了一名正在騎機車送外賣的18歲大學生，導致對方當場因失血過多宣告不治。根據韓國當時的法律，未滿14歲的未成年人屬於「觸法少年」，不具備刑事責任能力，可免除一切刑事處罰。他們也因此在被捕後毫無悔意，甚至在警察局內高調拍照、打卡，並上傳至社群向朋友炫耀：「反正不會被關」，還出言挑釁死者家屬，態度非常傲慢。但該案最終只有開車主嫌及另一名涉案少年，被判處移送少年院2年的最高少年保護處分，其餘共犯則僅被處以長期保護觀察，過輕判決讓全韓震怒，超過100萬名韓國民眾連署要求嚴懲犯人、廢除《少年法》或全面下調「觸法少年」的年齡門檻，讓該案成為韓國少年犯罪史上的代表性爭議事件。因此該案重現在《鐵拳教育》後，還成功讓加害人受到懲罰，也讓外界直呼太爽快。