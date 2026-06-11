總統府今（11）日公布最新一屆的監察院鄭副院長提名名單，其中院長人選陳永興為精神科醫生出身，過去長期投入民主運動、人權倡議，曾任國大代表，見證總統直選入憲；曾擔任區域立委，推動地方醫療；曾創辦《民報》，成為台灣民主化世代的重要代表人物之一。如今被提名監察院長，引發政壇關注，《NOWNEWS今日新聞》特別整理相關內容，本篇帶讀者了解陳永興的生平。
陳永興從醫、從政、投入媒體
如今，總統賴清德提名陳永興擔任監察院長，王榮璋為副院長，提名仍須經立法院同意。
投入228平反的歷史研究和推動轉型正義
厚生基金會的公開資料，陳永興早期是台灣民主與人權運動的重要參與者。他赴美後受到開放社會影響，1986年返台後便出任台灣人權促進會會長，投入婦女人權、救援雛妓、勞工、原住民還土地運動，以及228平反。
根據228事件紀念基金會資料記載，1987年「228和平日促進會」成立，陳永興擔任會長，李勝雄任副會長，鄭南榕任秘書長，訴求公布真相、平反冤屈，陳永興便曾以會長身分發表文章，呼籲社會共同承擔苦難、建立公義和平社會。
他的一生從精神科醫師、民主運動參與者，到如今被提名監察院長，陳永興的經歷橫跨醫療、政治與社會運動領域。未來能否獲得立法院支持，並帶領監察院展開新任期，將是外界持續關注的焦點。
曾和柯文哲、黃國昌關係密切 後公開控訴白營「轉變令人沉痛」
值得注意的是，這位台派醫界與民主運動的前輩近年也被捲入白營風波，由於陳永興2014年創辦《民報》前後曾支持柯文哲，辦報除找一些台派金主共同投入，也曾找柯文哲到籌備會上致詞。後來民報因財務困難而多次轉手，曾於聲明提到2022年《民報》由凱思國際的張晉源擔任代表人。
然而，凱思國際則在2025年被《鏡周刊》爆出由民眾黨主席黃國昌實質操控，並雇用狗仔跟拍政敵，違反新聞紀律等醜聞。報導指稱，黃國昌於2022年請託某些金主匯1000萬元到凱思國際，之後轉注資《民報》，並據此指稱黃國昌是凱思與《民報》的掌控者。對這說法，黃國昌已否認。
政治評論員張益贍就直指，陳永興跟黃國昌、柯文哲之間，其實直到2024年都是關係密切的。不過就在凱思狗仔風波後，陳永興便公開批評柯文哲、黃國昌等人的轉變「令人沉痛」，並認為《民報》、＜民眾黨＞是台灣人的歷史遺產，不應被汙名化。
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- 出身醫界投入人權運動
- 曾任花蓮縣立委、SARS南區總指揮
- 晚年創辦《民報》 如今被提名監察院長
如今，總統賴清德提名陳永興擔任監察院長，王榮璋為副院長，提名仍須經立法院同意。
投入228平反的歷史研究和推動轉型正義
厚生基金會的公開資料，陳永興早期是台灣民主與人權運動的重要參與者。他赴美後受到開放社會影響，1986年返台後便出任台灣人權促進會會長，投入婦女人權、救援雛妓、勞工、原住民還土地運動，以及228平反。
根據228事件紀念基金會資料記載，1987年「228和平日促進會」成立，陳永興擔任會長，李勝雄任副會長，鄭南榕任秘書長，訴求公布真相、平反冤屈，陳永興便曾以會長身分發表文章，呼籲社會共同承擔苦難、建立公義和平社會。
他的一生從精神科醫師、民主運動參與者，到如今被提名監察院長，陳永興的經歷橫跨醫療、政治與社會運動領域。未來能否獲得立法院支持，並帶領監察院展開新任期，將是外界持續關注的焦點。
曾和柯文哲、黃國昌關係密切 後公開控訴白營「轉變令人沉痛」
值得注意的是，這位台派醫界與民主運動的前輩近年也被捲入白營風波，由於陳永興2014年創辦《民報》前後曾支持柯文哲，辦報除找一些台派金主共同投入，也曾找柯文哲到籌備會上致詞。後來民報因財務困難而多次轉手，曾於聲明提到2022年《民報》由凱思國際的張晉源擔任代表人。
然而，凱思國際則在2025年被《鏡周刊》爆出由民眾黨主席黃國昌實質操控，並雇用狗仔跟拍政敵，違反新聞紀律等醜聞。報導指稱，黃國昌於2022年請託某些金主匯1000萬元到凱思國際，之後轉注資《民報》，並據此指稱黃國昌是凱思與《民報》的掌控者。對這說法，黃國昌已否認。
政治評論員張益贍就直指，陳永興跟黃國昌、柯文哲之間，其實直到2024年都是關係密切的。不過就在凱思狗仔風波後，陳永興便公開批評柯文哲、黃國昌等人的轉變「令人沉痛」，並認為《民報》、＜民眾黨＞是台灣人的歷史遺產，不應被汙名化。