我是廣告 請繼續往下閱讀

陳永興從醫、從政、投入媒體

出身醫界投入人權運動

曾任花蓮縣立委、SARS南區總指揮

晚年創辦《民報》 如今被提名監察院長

投入228平反的歷史研究和推動轉型正義

曾和柯文哲、黃國昌關係密切 後公開控訴白營「轉變令人沉痛」

總統府今（11）日公布最新一屆的監察院鄭副院長提名名單，其中院長人選陳永興為精神科醫生出身，過去長期投入民主運動、人權倡議，曾任國大代表，見證總統直選入憲；曾擔任區域立委，推動地方醫療；曾創辦《民報》，成為台灣民主化世代的重要代表人物之一。如今被提名監察院長，引發政壇關注，《NOWNEWS今日新聞》特別整理相關內容，本篇帶讀者了解陳永興的生平。陳永興生於1950年的高雄，1975年畢業於高雄醫學院醫學系，後赴美國加州大學柏克萊分校公共衛生研究所深造，1985年取得碩士，先後擔任過台北醫學院精神科主任、高雄市立凱旋醫院院長、高雄市立聯合醫院院長等職，還曾任台灣醫界聯盟秘書長。同時，他自1986年底返台後，便擔任台灣人權促進會長。政治上，陳永興在90年代曾任民進黨中常委和國民大會代表，適逢總統直選入憲與首次實施的關鍵階段。他隨後於1996年當選第3屆花蓮縣立法委員，不過當時黨籍登記為無黨籍。根據厚生基金會「醫療奉獻獎」資料，他擔任立委期間推動《特殊教育法》、《職能治療師法》。而他1999年卸任立委後即出任高雄市衛生局長，並在SARS期間擔任南區總指揮。陳永興晚年重要醫療工作之一，是2010年擔任羅東聖母醫院院長，並於2013年獲第23屆醫療奉獻獎。他退休後也投入媒體，於2014年創辦《民報》，取名靈感來自1923年蔣渭水等人創立的《台灣民報》，主張以「全民力量」辦報，並關注公共、社運與弱勢議題，提供社運與弱勢團體發聲平台；《民報》後來在2022年、2023年經歷轉手。如今，總統賴清德提名陳永興擔任監察院長，王榮璋為副院長，提名仍須經立法院同意。厚生基金會的公開資料，陳永興早期是台灣民主與人權運動的重要參與者。他赴美後受到開放社會影響，1986年返台後便出任台灣人權促進會會長，投入婦女人權、救援雛妓、勞工、原住民還土地運動，以及228平反。根據228事件紀念基金會資料記載，1987年「228和平日促進會」成立，陳永興擔任會長，李勝雄任副會長，鄭南榕任秘書長，訴求公布真相、平反冤屈，陳永興便曾以會長身分發表文章，呼籲社會共同承擔苦難、建立公義和平社會。他的一生從精神科醫師、民主運動參與者，到如今被提名監察院長，陳永興的經歷橫跨醫療、政治與社會運動領域。未來能否獲得立法院支持，並帶領監察院展開新任期，將是外界持續關注的焦點。值得注意的是，這位台派醫界與民主運動的前輩近年也被捲入白營風波，由於陳永興2014年創辦《民報》前後曾支持柯文哲，辦報除找一些台派金主共同投入，也曾找柯文哲到籌備會上致詞。後來民報因財務困難而多次轉手，曾於聲明提到2022年《民報》由凱思國際的張晉源擔任代表人。然而，凱思國際則在2025年被《鏡周刊》爆出由民眾黨主席黃國昌實質操控，並雇用狗仔跟拍政敵，違反新聞紀律等醜聞。報導指稱，黃國昌於2022年請託某些金主匯1000萬元到凱思國際，之後轉注資《民報》，並據此指稱黃國昌是凱思與《民報》的掌控者。對這說法，黃國昌已否認。政治評論員張益贍就直指，陳永興跟黃國昌、柯文哲之間，其實直到2024年都是關係密切的。不過就在凱思狗仔風波後，陳永興便公開批評柯文哲、黃國昌等人的轉變「令人沉痛」，並認為《民報》、＜民眾黨＞是台灣人的歷史遺產，不應被汙名化。