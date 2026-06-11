我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA總冠軍賽第4戰今（11）日於紐約麥迪遜廣場花園上演了載入史冊的災難性崩盤。聖安東尼奧馬刺隊在比賽中一度手握29分的領先優勢，未料下半場進攻端失靈，在讀秒階段慘遭紐約尼克隊前鋒阿奴諾比（OG Anunoby）補籃準絕殺，最終以106：107飲恨吞敗，這場慘烈的敗仗在賽後隨即登頂全美熱搜第一。本場比賽馬刺隊開局手感逆天，上半場進攻行雲流水轟下76分，但在下半場卻判若兩隊，兩節合計竟然只慘拿30分。面對尼克隊窒息式的防守反撲，馬刺隊年輕的持球者連續發生致命失誤，全隊好似只會打順風球。期間馬刺教練團多次叫暫停試圖調整，卻始終無法喚醒手感冰凍的球員，眼睜睜看著巨大領先優勢付諸流水，其慘烈程度甚至超越了今年東區決賽騎士隊遭逆轉22分的悲劇。這場史詩級的崩盤也讓馬刺隊創下多項不堪回首的紀錄，這不僅是NBA歷史上首次有球隊在總決賽領先達29分卻遭到逆轉，也是自2008年洛杉磯湖人遭逆轉24分以來，總決賽最瘋狂的翻盤秀。這場勝利不僅讓尼克隊成為過去兩年內全聯盟第五次完成季後賽單場20分以上逆轉的球隊，更讓馬刺隊吞下隊史總冠軍賽最慘烈、最屈辱的一戰。作為球隊核心，當家巨星文班亞馬此役出戰44分鐘，25投9中、包含三分球8投2中，雖然帳面上繳出24分、13籃板、3阻攻，但他在上下半場的表現完全是判若兩人。上半場打得順風順水的文班亞馬，下半場落入尼克隊的防守陷阱，14投僅3中、只得到8分，正負值慘跌至-27，無數次勉強的中距離出手正中尼克下懷。最致命的是，在第四節讀秒階段馬刺僅領先1分時，文班亞馬站上罰球線竟然出現關鍵的兩罰不中，直接將絕殺機會拱手讓人。比賽結束後，這位22歲的年輕長人佇立在中場久久無法釋懷，神情顯得極度沮喪。事實上，這已經是文班亞馬在總決賽關鍵時刻第三次犯下致命錯誤，從第一戰的運球砸腳遭抄截、第二戰的傳球失誤賠上犯規，到今天的關鍵兩罰不中，就算是年輕王牌顯然到了總冠軍賽舞台還是要繳些昂貴的學費。而談到今天關鍵兩罰盡墨，文班亞馬坦言：「你可能練了好幾個小時，但歸根究底，那也只是一次投籃。你需要用平常的方式把它投出去。」這場史詩級的崩盤不僅重創了馬刺隊的士氣，更將這群年輕小將逼入了歷史死角。根據美國體育媒體統計，在NBA總決賽歷史上，當球隊陷入大比分1：3落後劣勢時，最終只有1次翻盤成功，其餘35次全部以失敗告終，逆轉失敗率高達97.3%。歷史上唯一頂住1：3落後壓力並最終奪冠的，只有2016年的克里夫蘭騎士隊。交出昂貴學費的黑衫軍已經退無可退，雙方系列賽第五戰將於台北時間6月14日回到聖安東尼奧馬刺主場舉行。