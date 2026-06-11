今（11）晚開獎的「第115000047期」威力彩，頭獎獎金上看 9 億元！許多人在辦公室集資買彩券，不過法律專家示警，親友同事間彩券集資雖然合法，但若在投注前「少做了一個關鍵自保動作」，中獎分錢時極可能遭國稅局認定為無償贈與，導致億萬獎金恐縮水，慘落「雙重課稅」的無情陷阱。對此，財政部臺北國稅局給出正面回應，證實合法集資免課贈與稅，但也同步開示了官方認證的查核免稅關鍵。
🟡 驚陷雙重課稅黑洞！專家拆解法規危機
為什麼合夥集資會演變成雙重課稅？「社團法人中華民國金融與法稅制研究發展暨顧問協會」近期發文指出，公益彩券只要中獎金額超過 5,000 元，政府便會依規定在給付時先扣取 20% 的中獎所得稅。
真正的課稅危機發生在隨後的「獎金分配」階段。當數億元獎金全數匯入代表人的單一帳戶後，若代表人轉帳給其他出資同事的總額，超過了每人每年 244 萬元的贈與稅免稅額，一旦代表領獎人無法提出實質的集資證明，國稅局在查核大額資金流動時，就會將其推定為無償贈與，依法再狠抽一筆最高 20% 的贈與稅。
原想靠集資翻身，最終卻因缺乏證據，導致獎金平白被扣了「20% 中獎稅 ＋ 最高 20% 贈與稅」，蒙受實質上的雙重課稅損失。
🟡 20%分離課稅免驚！中獎不影響綜合所得稅率
為了導正民眾的節稅觀念，法稅研究發展協會也針對另外兩大網路謠言進行澄清：
1. 免事前報備：集資買彩券屬於民眾經常性的經濟活動，法律上屬於各出資者「依約取得的權益分配」，只要出資比例明確，完全不需要事先向國稅局報備。
2. 不影響所得稅級距：許多人擔心多了這筆鉅款，隔年報稅會適用最高 40% 的個人綜所稅率。專家強調，彩券獎金採 20% 分離課稅，不會計入個人的綜合所得總額中，因此絕對不會導致所得稅率連跳好幾級。
🟡 法律專家傳授自保絕招：用 LINE 對話當免稅鐵證
面對國稅局日後可能發動的稅務查核，集資團隊最好的防線就是在「投注前」建立完整紀錄。民眾只要在開獎前動動手指，利用通訊軟體留下以下三大鐵證，就能合法規避雙重課稅的風險：
1. 建立清晰文字紀錄：在 LINE 群組或紙本上，明確列出所有參與者姓名、每人出資金額、購買日期以及投注的彩券行地點。
2. 拍照傳至群組備查：彩券購買完成後，應立即將實體彩券正反面、連同集資明細或銀行轉帳截圖拍照上傳至群組，供所有人留存。
3. 隱藏版省稅大絕：若幸運中了超級大獎，領獎時務必向銀行要求「開立雙線抬頭劃線支票」領取。因為依據《印花稅法》，以現金或轉帳領獎需額外扣繳 4‰（千分之四）的印花稅（以 2,000 萬為例即需扣 8 萬），但若以支票領取則不屬於銀錢收據，依法免扣印花稅，是過往極少人知道的專業合法省稅秘訣。
🟡 國稅局官方認證：出資比例分配「非屬贈與」免申報
這套自保手法也獲得官方完全認證。財政部臺北國稅局指出，依據《遺產及贈與稅法》規定，所謂贈與是指財產所有人將自己的財產「無償」給予他人。
而民眾找親朋好友、同事一起合資包牌購買彩券，所獲配的中獎獎金若是「按出資額比例分配」，這在法律上屬於共同出資的權益分配，並非無償贈與。因此非屬贈與行為，依規定完全「免」向主管稽徵機關申報贈與稅，民眾也無須事先向國稅局報備。
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為什麼合夥集資會演變成雙重課稅？「社團法人中華民國金融與法稅制研究發展暨顧問協會」近期發文指出，公益彩券只要中獎金額超過 5,000 元，政府便會依規定在給付時先扣取 20% 的中獎所得稅。
原想靠集資翻身，最終卻因缺乏證據，導致獎金平白被扣了「20% 中獎稅 ＋ 最高 20% 贈與稅」，蒙受實質上的雙重課稅損失。
🟡 20%分離課稅免驚！中獎不影響綜合所得稅率
為了導正民眾的節稅觀念，法稅研究發展協會也針對另外兩大網路謠言進行澄清：
1. 免事前報備：集資買彩券屬於民眾經常性的經濟活動，法律上屬於各出資者「依約取得的權益分配」，只要出資比例明確，完全不需要事先向國稅局報備。
2. 不影響所得稅級距：許多人擔心多了這筆鉅款，隔年報稅會適用最高 40% 的個人綜所稅率。專家強調，彩券獎金採 20% 分離課稅，不會計入個人的綜合所得總額中，因此絕對不會導致所得稅率連跳好幾級。
面對國稅局日後可能發動的稅務查核，集資團隊最好的防線就是在「投注前」建立完整紀錄。民眾只要在開獎前動動手指，利用通訊軟體留下以下三大鐵證，就能合法規避雙重課稅的風險：
1. 建立清晰文字紀錄：在 LINE 群組或紙本上，明確列出所有參與者姓名、每人出資金額、購買日期以及投注的彩券行地點。
2. 拍照傳至群組備查：彩券購買完成後，應立即將實體彩券正反面、連同集資明細或銀行轉帳截圖拍照上傳至群組，供所有人留存。
3. 隱藏版省稅大絕：若幸運中了超級大獎，領獎時務必向銀行要求「開立雙線抬頭劃線支票」領取。因為依據《印花稅法》，以現金或轉帳領獎需額外扣繳 4‰（千分之四）的印花稅（以 2,000 萬為例即需扣 8 萬），但若以支票領取則不屬於銀錢收據，依法免扣印花稅，是過往極少人知道的專業合法省稅秘訣。
🟡 國稅局官方認證：出資比例分配「非屬贈與」免申報
這套自保手法也獲得官方完全認證。財政部臺北國稅局指出，依據《遺產及贈與稅法》規定，所謂贈與是指財產所有人將自己的財產「無償」給予他人。
而民眾找親朋好友、同事一起合資包牌購買彩券，所獲配的中獎獎金若是「按出資額比例分配」，這在法律上屬於共同出資的權益分配，並非無償贈與。因此非屬贈與行為，依規定完全「免」向主管稽徵機關申報贈與稅，民眾也無須事先向國稅局報備。