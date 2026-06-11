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韓國天團BIGBANG日前正式公布世界巡演行程，其中台灣站確定將於2026年10月10日、11日登上台北大巨蛋，並於2027年2月27日、28日前進高雄國家體育場開唱。而BIGBANG從二代團時代一路紅到現在，BIGBANG留下無數經典作品，如果想在演唱會前暖身，以下5首神曲絕對必須複習！首先不能不提2007年發行的〈最後的問候〉（Last Farewell），融合電子舞曲與嘻哈元素，搭配中毒性極高的旋律，是BIGBANG早期代表作之一。歌詞裡的「B to the I to the G」十分洗腦，也讓許多人開始跟著造樣造句，成為另類流行語，歌曲推出後橫掃音源榜，至今仍是不少老粉心中的青春回憶。〈謊言〉經典的前奏一下，回憶都回來了！尤其是進入主歌以前的那句「거、짓、말（謊言）」更是一定要一起喊的。同樣在2007年問世的〈謊言〉，被視為改變K-POP歷史的重要作品。由G-Dragon親自創作，成功打破當時偶像團體的既定框架，當年歌曲連續多週蟬聯音源冠軍，不只讓BIGBANG正式躋身頂級男團行列，也奠定G-Dragon作為創作型偶像的地位。2008年的〈一天一天〉（Haru Haru）則將BIGBANG推向另一波巔峰。歌曲以悲傷的鋼琴配上口白開始，開頭的rap到副歌，堆疊出經典旋律貫穿全曲，MV找來演員朴敏英演出催淚劇情。許多人即使多年後再次聽到前奏，依舊能立刻跟著哼唱，更是韓國人的KTV必唱曲目。時間來到2012年，BIGBANG以〈Fantastic Baby〉席捲全球。充滿能量的節奏、前衛華麗造型和標誌性的「WOW FANTASTIC BABY」副歌，讓歌曲迅速在海外爆紅，國外粉絲爭相模仿。這首歌不僅成為許多國際粉絲認識BIGBANG的入門曲，也被視為K-POP進軍全球市場的重要里程碑，YouTube上的MV點閱已累積到6.6億。如果要選出演唱會最具代表性的壓軸神曲，答案幾乎都會是2015年的〈BANG BANG BANG〉。歌曲以強烈節奏和霸氣編曲征服無數聽眾，每當熟悉的前奏響起，全場大合唱的場面總讓人熱血沸騰。直到現在，〈BANG BANG BANG〉依然是各大K-POP活動最常出現的經典歌曲之一，MV點閱目前已經突破8億人次！