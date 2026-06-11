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生肖龍：貴人加持 正偏財同步看旺

生肖馬：行動力越強 財運越旺

生肖猴：腦筋動得快 容易發現賺錢機會

生肖豬：穩穩累積 財庫慢慢變厚

累積實力！財運來了也要靠自己把握

威力彩頭獎已連續28期摃龜，今（11）日晚間8時將再度開獎，台灣彩券公司預估頭獎上看9億元，讓不少民眾摩拳擦掌，希望成為下一位億萬富翁。《搜狐網》運勢專欄點名，「4生肖」屬龍、馬、猴、豬的人在6月11日前後財運特別旺，不僅正財表現亮眼，偏財運也有機會同步升溫，可說是被財神爺翻牌的幸運兒。生肖屬龍的人近期財運表現亮眼，尤其在工作與事業方面容易獲得貴人提攜。無論是合作夥伴、主管或客戶，都可能成為推動財運的重要助力，過去努力推動的計畫也有望陸續開花結果。除了正財收入增加之外，偏財運同樣值得期待，先前布局的投資或理財項目有機會帶來不錯回報。不過專家提醒，即使運勢強勁，仍應保持謹慎與理性，避免因一時順利而過度冒險。生肖馬向來以行動力聞名，近期更是「越動越有財」。無論是爭取新業務、拓展副業，或是嘗試新的收入來源，都有機會看到不錯成果。特別是從事業務、銷售或自營事業的屬馬者，近期成交機率提升，客源與訂單都有成長空間。副業收入與額外獎金也有望增加。不過面對投資機會時，仍應做好評估，避免衝動決策。生肖猴近期財運關鍵在於敏銳觀察力與靈活反應。工作上原本卡關的問題有機會迎刃而解，也容易因表現突出而獲得加薪、升遷或額外獎勵。偏財方面同樣不容小覷，近期容易透過朋友介紹、社交活動或市場趨勢掌握新商機，甚至可能發現額外收入來源。專家建議，雖然財運不錯，但仍要避免過度貪心，見好就收才是守財之道。生肖豬近期財運屬於穩健型，收入與財富有望持續累積。工作上的付出逐漸獲得回報，薪資、獎金與福利都有提升機會。此外，小額偏財運也相當不錯，可能透過紅包、抽獎、回饋或理財收益獲得額外進帳。雖然金額未必驚人，但累積起來仍是一筆可觀收入。專家提醒，這段時間若能積極規劃理財與儲蓄，將有助於進一步擴大財富成果。《搜狐網》命理專欄提到，運勢就像順風，能夠幫助船隻航行得更快，但真正掌握方向的仍是自己。即便被財神點名，也需要搭配努力、行動與正確判斷，才能將好運轉化為實際收穫。至於沒有上榜的生肖也不必氣餒，財運本就有高低起伏，只要持續累積實力、把握機會，未來同樣有機會迎來屬於自己的黃金時刻。