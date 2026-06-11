我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺隊在NBA總冠軍賽G4一度領先多達29分的情況下，最終以106：107不敵紐約尼克隊。整場比賽的轉捩點發生在最後讀秒階段，馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）在握有球權時，放棄耗時選擇強行上籃，結果遭到尼克奇兵阿奴諾比（OG Anunoby）火鍋封蓋，隨後更導致球隊慘遭逆轉。賽後福克斯的回應讓人無語，他表示自己當下認為能跑贏阿奴諾比，所以選擇上籃，但這個決策顯然不合邏輯。賽後，針對為何在比賽最後階段做出「不耗時間、選擇強攻」的爭議決定，福克斯本人給出了令人瞠目結舌的解釋：「我當時只是覺得我能跑贏（阿奴諾比），就是這樣。」他進一步表示，「“我試圖上籃把比分擴大到三分。迫使他們需要投三分，但OG做送出了一個漂亮的火鍋。」此番回應瞬間在籃壇炸鍋。名球評巴克利（Charles Barkley）賽後直接在節目中怒火中燒，痛批福克斯的選擇簡直是「愚蠢至極」：「他根本沒有任何理由在那個當下出手！尼克隊這場勝利就像是在六月份收到的一份聖誕大禮！」輿論也對福克斯全場16投僅6中的低效表現感到不滿，認為他在決勝時刻過於草率。巴克利痛批道：「我們見證了人類文明史上最愚蠢的籃球隊……聖安東尼奧馬刺隊在球場上做出了我見過的最愚蠢的事情，幫助紐約尼克斯隊贏得了這場比賽。」福克斯的解釋並不合理，因為馬刺當時領先，當然在穩進的機會下可以出手，但當下尼克已經有兩人回防，他身後就是身材更高大的阿奴諾比，有被擋下來的可能。而他最好的機會就是打進2分，但若選擇停下球，不但能繼續消耗時間，還能逼迫對方犯規，只要把握兩次罰球，同樣也是進帳2分，因此當下那個選擇完全不合理。除了福克斯的關鍵失誤外，馬刺隊下半場的進攻徹底當機。文班亞馬（Victor Wembanyama）在賽後受訪時坦言，球隊輸在「貪心」與「心態」。他表示，馬刺在取得大幅領先後，下半場便停止了傳球與戰術執行，全隊飢渴程度遠不如尼克隊。馬刺隊此役在上半場豪取76分，下半場卻僅進帳30分，強烈的對比反映了球隊在領先後的鬆懈。談到馬刺下半場被逆轉的原因，文班亞馬坦言自己這個當下還想不到，但主要是因為「停止了轉移球，停止了執行戰術」。至於自己罰丟兩次關鍵罰球，他則表示那就是一次出手機會，但他沒能把握，「我腦子裡在想什麼？和往常一樣，那就是一次投籃。你可能會花很多很多小時去打磨自己的動作，但說到底，那就是一次投籃。所以你需要用正常的方式把它投出去。」儘管面對外界強烈的批評，馬刺隊核心文班亞馬仍展現了領袖氣度，他指出現在只有兩條路：「要麼放棄，要麼透過痛苦變得更強。」儘管尼克隊目前距離隊史暌違53年的冠軍金盃僅差一勝，但馬刺隊若想續命，必須在G5展現出截然不同的戰術執行力。