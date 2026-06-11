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黃金牛市結束了嗎？

仍有專家看好黃金前景

美國通膨升溫，聯準會（Fed）升息預期提高，加上中東局勢再度朝衝突發展，國際金價狂瀉，10日已跌破每盎司4100美元大關，週四亞洲盤一度下挫至4023美元，不過黃金買盤隨後也展現出支撐力，目前在每盎司4080美元區間徘徊。美國對伊朗的攻擊以及伊朗展開的報復反擊，讓市場擔憂情緒再度擴散。另外，美國5月份消費者物價指數（CPI）年增4.2％，創下2023年4月以來新高，聯準會將在今年升息的預期持續攀升，也對金價造成打擊。花旗銀行近日將黃金3個月目標價從每盎司4300美元下調至4000美元，並示警若荷姆茲海峽封鎖狀態持續，金價可能進一步走低至每盎司3500美元。然而，花旗對黃金6至12個月目標價維持每盎司4500～5000美元不變，並未徹底看空黃金。事實上，國際金價在上週五就已跌破200日移動平均線，目前跟今年1月創下的每盎司5598美元高點相比，下跌超過20％，已經符合熊市的技術定義。不過，貴金屬分析師克拉克（Jeff Clark）認為，目前的調整仍屬牛市中的正常波動，看好黃金漲勢行情還會至少再維持兩年。克拉克將當前情況與1970年代進行對比，指出金價在1970年代的長期牛市中也曾暴跌，但最後很快拉出強勁反彈。克拉克認為，儘管黃金市場確實存在風險，但是目前仍然站在多頭這一邊，支撐黃金價格的長期結構性驅動因素並未改變，包括不斷上升的債務負擔、持續的財政赤字、潛在的貨幣寬鬆政策以及不可預見的地緣政治或財務衝擊，尤其是國家主權債務問題，讓他堅信黃金基本面依然穩固。