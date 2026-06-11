各地豐年祭前夕，衛福部與原住民族委員會共同呼籲，原住民返鄉參與祭典時，把握機會陪同家人施打疫苗、篩檢。而原民會副主委陳義信擔任原住民族健康大使，也在活動現場「凹」衛福部讓部落原住民可公費實施「相當貴的」帶狀疱疹疫苗。而衛福部長石崇良表示，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）目前並沒有建議要納入，但年底會有評估結果，視全民效益而定。

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行政院長卓榮泰、石崇良、衛福部次長莊人祥、陳義信及疾管署署長羅一鈞及國健署長沈靜芬今（11）日出席「健康給力、加持原力」記者會，呼籲原住民族人盡快施打疫苗、篩檢。

原民會「凹」政院公費帶狀疱疹疫苗　石崇良：年底評估結果

陳義信致詞時也提到，除了與衛福部合作，改善原鄉的醫療外，也想趁此機會「凹」衛福部，向行政院喊話，希望讓部落原住民可於明年公費施打「相當貴的」帶狀疱疹疫苗。

石崇良會後接受媒體聯訪時回應，過去在ACIP就曾討論過，從公衛角度而言，帶狀疱疹本身不具傳染性，而現行疫苗主要針對傳染病，擔心造成社區或大規模傳染，造成公共衛生負擔，才會列入公費疫苗接種之列。

石崇良指出，但帶狀疱疹也會造成高齡族群或免疫缺陷者的疾病困擾，因此會先進行評估，不見得是從控制傳染病的角度，而是需要整體健康負荷及衛福部經費的成本效益進行，而年底也應會有評估結果，屆時會有最後政策決定。

對於評估的施打疫苗族群，石崇良說，會有不同假設，會視哪些族群最有效益，進行分析。

帶狀疱疹疫苗負擔成本範圍高　衛福部：仍需評估

羅一鈞則說，帶狀疱疹疫苗2劑目前市價約1萬5千以上，需要負擔的成本範圍遠較目前所有成人疫苗多上許多，即便符合成本效益，還是需要爭取到足夠經費，才能在第一階段導入符合需求的民眾，因此尚無具體時程；目前正在評估成本效益，年底會有評估的結果，並再提報ACIP討論。

石崇良在致詞時也表示，許多癌症與慢性病若能及早發現、及早治療，不僅能提升治療成效，也可減少家庭與部落的健康負擔。目前提供原住民族多項癌症篩檢服務，並試辦由55個原住民族地區衛生所提供20歲至44歲居民終身1次碳13尿素吹氣檢測防治胃癌，且40至79歲終身1次B、C肝炎篩檢，以及30歲以上每5年1次、40歲以上每3年1次、55歲以上每年1次成人預防保健服務。

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張乃文編輯記者

📍醫藥線記者
📍世新大學新聞學系畢業
📍長期關注公共衛生、醫療政策、疾病防治等
目前跑醫藥線新聞。工作上經常接觸到醫療政策、公共衛生、疾病防治以及臨床新知等，學到許多課本上沒有的知識與故事...