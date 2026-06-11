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殷瑋舌戰議員引熱議

讚殷瑋據理力爭、正視聽

台北市研考會主委殷瑋近日為無菸城市政策辯護，與民進黨籍台北市議員何孟樺在議場交鋒，引起輿論熱議。對此，國民黨籍台北市議員汪志冰今（11）日表示，若遇到不實或黑白顛倒的指控，作為公務人員除了為人民負責任，同時也必須替同仁討公道、據理力爭、以正視聽。她認為殷瑋為市政而辯護，「一點都不為過」。民進黨議員何孟樺日前在議會總質詢關切政策人力，建議市長蔣萬安裁示殷瑋可帶發言人一起排班稽查，殷瑋便邀請何孟樺一起去現場宣導，更反擊何孟樺沒去過現場，卻要求他要去，是什麼意思？雙方唇槍舌戰，影片在社群上瘋傳。汪志冰表示，在議會的質詢的過程中，行政官員與市議員理應互相尊重，公務員有行政權、市議員有監督權，相互平衡，沒有誰比誰大。但她強調，如果遇到不實的質詢，或是黑白顛倒的指控，作為公務人員除了為人民負責任、為同仁討公道外，也必須據理力爭，以正視聽，一點都不為過。汪志冰也認為，如果說公務人員唯唯諾諾，反而可能讓人誤以為是「默認了」，讓黑白顛倒誤導大眾，這才會產生問題。