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▲湯姆克魯斯（左）與大衛貝克漢（右）是多年朋友，大衛即將在世足賽開打後隔天名留好萊塢星光大道，湯姆克魯斯確定會去站台。（圖／美聯社／達志影像）

▲布魯克林貝克漢（左）與妮可拉佩茲（右）和貝克漢家族鬧翻，堅持不和解。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界盃足球賽即將開打，英國貝克漢家族的內鬥，最新一波戰火也要跟著展開？家族大家長大衛貝克漢，昔日在足球界的風光表現，將使他名留好萊塢星光大道，典禮就訂在世足開打的後一天、美國時間6月12日，目前已知湯姆克魯斯將為他站台亮相，但跟家族公開鬧不和的長子布魯克林並不會出席，外界都在等著看，布魯克林還會有什麼狠招？英國貝克漢家族在全球各地享有極高知名度，大衛貝克漢身為昔日英國「足球金童」，是運動場上的超級巨星，而他的妻子維多莉亞則曾是紅極一時的「辣妹」合唱團成員，夫妻都是公眾人物，讓他們的孩子從小就是各界關注焦點，布魯克林公開和家人切割，當然會受到舉世關注。《紐約郵報》八卦版報導，布魯克林就算住在離爸爸名留星光大道的會場開車才20多分鐘的路程之處，就是不打算過去，完全不想支持。好萊塢星光大道儘管近年來要擁有屬於自己的一顆星星，門檻似乎沒有外界想像的高，卻仍是個人事業成就的莫大殊榮，每位星星的得主都會在落成當天，邀來對自己意義非凡的親朋好友盛大慶祝，大衛貝克漢連湯姆克魯斯都找來，怎麼可能不想要布魯克林一起分享榮耀？無奈布魯克林和家人之間鬧得太僵，各方都不看好他們能在世足賽期間達成和解。雖然全家來自英國，大衛貝克漢在美國擁有自己的足球隊，加上今年世足賽會在美、加、墨3國舉行，他已經確定在賽期大都會在美國，家人們也計畫來跟他會合，而布魯克林婚後就與妻子妮可拉佩茲定居美國，按照正常的情況，全家所有人必然要在美國團聚，但布魯克林和妮可拉偏偏要唱反調，不讓大衛與維多莉亞稱心如意。布魯克林在驚動各界的長文中怒斥爸媽從小就不尊重他的個人意志，還千方百計要破壞他的婚姻，更在他婚禮進行之前，想逼他簽下放棄署名權及相關權益的文件，還抱怨媽媽故意在他婚禮上跟她共舞、不讓他與妮可拉跳舞，使他感到屈辱。《紐約郵報》八卦版稱他曾表明往後家人要跟他聯繫，只能透過律師處理，實際上哪怕他有可能想跟家人和解，妮可拉也絕對會擋在中間，爸媽想用親情將他喚醒，第一關就會被媳婦打槍，顯然這個結很難在短期內打開，世足賽期間彼此還會有什麼驚人之舉？外界都在拭目以待。