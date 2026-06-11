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金控超級股東會將於明（12）日登場，共有7家上市民營金控召開股東常會，而公股金控包括兆豐金、第一金、華南金及合庫金股東會集中於下周四（6月18日）召開，今年股東會重頭戲除各家股利案之外，各家金控董總對未來營運及景氣展望看法也是市場關注重點。同時，富邦金、玉山金、合庫金今年都適逢董事改選，尤其玉山金今年初通過合意併購三商美邦人壽，股東會將改選11席董事（包含5席獨董）改選，三商壽副董事長許瀞心也有獲提名。國內13家上市金控，永豐金及國票金股東會已分別在5月26日及5月30日順利舉行，國票金更完成董事改選，如預期由公股拿下過半席次，並取得經營權，董事長、總經理分別由公股代表前兆豐金董事長張兆順、前第一金總經理、兆豐金獨董吳瑛出任。不過，真正金控超級股東會將於明日熱鬧登場，包括富邦金、國泰金、中信金、元大金、台新新光金、凱基金、玉山金等7家金控都選在明日召開股東會，其中台新新光金更是2家金控合併後的首次股東會，而富邦金、玉山金還會進行董事改選。此外，由於台新新光金與元大金因近期涉及子公司整併或股份轉換案，勢必也成為市場及小股東重點關注對象。這次富邦金股東會將改選9席董事與6席獨立董事，與現任相比，有1位董事、2位獨董異動，由台北市政府社會局局長姚淑文取代市府主計處處長蘇文樹，獨董新增前投保中心董事長張心悌與前台大校長管中閔，取代原有的陳新民與陳學智。至於玉山金今年初通過合意併購三商壽，這次將選出第9屆董事，改選6席董事與5席獨立董事，三商壽副董事長許瀞心也有獲提名。在公股金控部分，包含兆豐金、華南金、第一金、合庫金都集中在下周6月18日召開股東會，其中合庫金今年適逢董事改選，加上財政部推動公股投信「四合一」合併案，還有公股拿下國票金經營權是否推動「公民併」，下周公股金控股東會也會引發股東高度關切。除了上市金控股東會之外，王道銀行及上海商銀也同樣選在明日召開股東會。另外，公股的台灣企銀、彰化銀行則選擇與公股金控在同一天6月18日舉行股東會，預料有關「公民併」議題也會在2家公股銀行引發股東關注。