高雄承億酒店宣告，即日起推出港點吃到飽活動！酒店內「賀鴨郎中餐廳」推出平日午間限定的「港味無限暢饗」，30多道的經典港點，包含帝王蟹鮮肉餃等，還有包括烤鴨、叉燒與沙拉鮑魚片等在內的手路菜，全都可無限續點，費用每人955元+10%，用餐時間3小時。
賀鴨郎是承億酒店去年2月新推出的粵菜烤鴨中餐廳，以烤鴨為核心招牌菜，同時供應煲湯、港式明爐燒臘、熱炒、各式海鮮料理，餐廳即日起推出「港點吃到飽」，限定周一至周五午間時段推出「港味無限暢饗」，經典港點與師傅手路菜全部無限續點。
吃到飽共30道菜 港點、大菜都有
吃到飽菜單上除了能吃到烤鴨、油雞與叉燒，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，還有蔥爆牛肉、宮保雞丁等熱炒菜，合計超過30道，3小時內可無限量續點。
港味無限暢饗每人收費955元+10%，4至6歲兒童180元+10%，用餐時間為11:30至14:30，13:30為最後點餐時間。用餐規定同桌賓客皆需選擇相同方案，即無法有人選擇吃到飽、有人選擇單點；且每次點餐最多可選8道料理，上一輪餐點完成後才可再點下一輪。
台北六福萬怡有爐烤牛排吃到飽 最低899元
另外，台北六福萬怡的「The Lounge大廳酒吧」也有吃到飽活動！推出平日限定「
美國Prime極佳級爐烤牛暢饗套餐」， 選用美國牛肉最高等級之一的Prime極佳級牛肉， 以低溫慢烤工法細緻烹調，完整保留肉汁與鮮甜風味， 呈現柔嫩細緻的口感與濃郁肉香。主廚將爐烤牛肉現切供應， 搭配特製醬汁。
套餐採吃到飽型式，除主餐外，
另提供主廚特製沙拉、每日例湯、歐式麵包、 季節時蔬等皆無限供應。午餐每人899元+10%，晚餐每人1099元+10%。
我是廣告 請繼續往下閱讀
吃到飽菜單上除了能吃到烤鴨、油雞與叉燒，還有臘味蘿蔔糕、燒賣、蝦仁腸粉、蜜汁叉燒包、帝王蟹鮮肉餃、揚州炒飯等，還有蔥爆牛肉、宮保雞丁等熱炒菜，合計超過30道，3小時內可無限量續點。
台北六福萬怡有爐烤牛排吃到飽 最低899元
另外，台北六福萬怡的「The Lounge大廳酒吧」也有吃到飽活動！推出平日限定「
套餐採吃到飽型式，除主餐外，