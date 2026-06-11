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▲紐約尼克隊沒有放棄比賽，靠著主控布朗森（Jalen Brunson）得到36分，最終逆轉馬刺。（圖／美聯社／達志影像）

▲唐斯（Karl-Anthony Towns）藉此罰球拿下尼克反攻的第一分後，球隊的防守侵略性瞬間拉滿，直接凍結了馬刺的進攻。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NBA總決賽第4戰，紐約尼克隊完成了一場令人難以置信的史詩級戰役。面對29分的巨大落後，尼克主將布朗森（Jalen Brunson）在賽後接受《Inside the NBA》訪問時，道出了這場大逆轉的關鍵心法：「不斷敲出一壘安打，成功上壘（Keep hitting singles, getting on base）。」這一句話說明了他們的成功，以及尼克是一支什麼樣的球隊。在半場落後高達27分、第三節最多落後達29分的絕境下，尼克在下半場打出不可思議的絕地大反攻，轟出58：30的高潮最終以107：106擊敗聖安東尼奧馬刺隊，取得3：1的聽牌優勢。根據Opta Stats統計，這是NBA季後賽史上克服最大半場落後分差的逆轉勝，堪稱體壇最不可思議的偉大時刻之一。這場比賽的勝利並非偶然，從球員的心智韌性到教練團的戰術博弈，尼克在下半場展現了冠軍級別的統治力。事實上不考慮機率問題，尼克也是更好的球隊，福克斯上籃被蓋、文班亞馬罰球不進當然很關鍵，但馬刺領先那麼多為什麼打到這個地步？本質上還是對尼克的「5-out」打法沒轍，這是系列賽主旋律。「不斷敲出一壘安打，成功上壘。」這是我們在棒球比賽中看到球隊落後時，教練常常提醒球員的事。或許尼克真的從偉大的同城球隊洋基身上學到了這一點。紐約洋基隊史中最經典的安打串聯逆轉秀，莫過於2003年美聯冠軍賽第七戰交手世仇波士頓紅襪的生死戰。洋基打線在前7局遭到紅襪王牌投手馬丁尼茲（Pedro Martínez）壓制，直到第8局下半仍以2：5落後。然而洋基在距離淘汰僅剩6個出局數的絕境下展現極致韌性，從1出局後展開驚天動地的反撲。基特（Derek Jeter）率先敲出二壘安打點燃反攻引信，緊接著威廉斯（Bernie Williams）補上帶有1分打點的中堅方向安打，將比分追至3：5，也迫使紅襪教練團面臨是否換投的關鍵抉擇。儘管紅襪決定將體力下滑的馬丁尼茲留在場上，洋基打線卻毫不留情。松井秀喜隨即擊出右外野場地規則二壘安打攻佔二三壘，隨後波沙達（Jorge Posada）更一棒掃出越過內野防線的德州二壘安打，將壘上兩名跑者全數送回。洋基在這半局完全沒有倚賴任何一發全壘打，純粹靠著連續4支安打的完美串聯就將3分落後徹底抹平。這波不可思議的攻勢為守護神李維拉（Mariano Rivera）爭取到登板把關的機會，更為亞倫布恩（Aaron Boone）在第11局下半轟出名留青史的再見全壘打鋪平道路，最終洋基就以6：5驚險奪下晉級門票。布朗森解釋自己當下心境：「身處那種情況，你當然會去想最糟的劇本，但你必須上場做點什麼。要有隊友做你的後盾，在每一個回合中奮戰，弄清楚我們必須做什麼，並且絕對不放棄。」尼克做了什麼？其實也沒什麼，他們本來就有能力戰勝馬刺，這是一支在對位上有明顯的球隊，他們在上半場落後27分之後還有兩節的時間可以追分，但話雖如此，要做到非常困難，但尼克隊就是能重新穩下來打球，並在下半場打出58：30的逆轉秀。一顆球、一顆球來，這說得簡單，但你考慮到這一場比賽的意義還能穩住心態嗎？如果輸掉G4，尼克下一場要在馬刺主場打天王山之戰，他們有可能在2：0領先的情況下翻盤，球員難道不會想提早休息去準備下一場嗎？但尼克就是不慌不忙，先追求「敲安打上壘」，仍然做好轉移球，尋找最佳機會，而非倉促出手求三分。我們看看馬刺就知道這有多困難，他們難道不知道要穩定下來？但從20分被追到14分，然後又被追到個位數，那種「我得打進這一球」的壓力，最終壓垮了他們，並逼迫年輕球員犯下錯誤。下半場的真正轉折點，始於文班亞馬（Victor Wembanyama）的惡意犯規。唐斯（Karl-Anthony Towns）藉此罰球拿下尼克反攻的第一分後，球隊的防守侵略性瞬間拉滿，直接凍結了馬刺的進攻。尼克主帥布朗（Mike Brown）的防守策略完全奏效，徹底切斷馬刺的內外傳導與突破分球。第三節馬刺在禁區4投不中，失去了流暢的傳遞，外線手感也跟著急凍。年輕的哈珀（Dylan Harper）投出三不沾，福克斯（De'Aaron Fox）也在底角失去準星。尼克甚至拿出了前主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）的壓箱寶：對持球者極限施壓。阿爾瓦拉多（Jose Alvarado）上場後立刻展現死纏爛打的防守，布倫森生斷福克斯、哈特（Josh Hart）抄截哈珀，尼克的全場壓迫甚至讓馬刺發生回場違例的低級失誤，將比賽勢頭一點一滴搶回手中。馬刺上半場主要靠突破分球，以及不可思議的三分手感取得領先，但下半場尼克掐死這個點，球隊幾乎只剩下高吊球給文班亞馬，以及突襲空切搶進攻籃板這兩招了。到了決勝的第四節，尼克拿出了最致命的進攻武器：「5-Out」空間陣型。這套戰術徹底摧毀了文班亞馬在防守端的統治力。尼克落後29分時，很大原因是唐斯不在場上無法拉開空間。但在下半場，尼克不斷利用「5-Out」陣型拉扯防線。他們很清楚馬刺的策略是盡力讓文班亞馬留在籃下護框，於是尼克把握住換防間隙瘋狂開火；而當馬刺被迫擴大防守、讓文班亞馬撲向高位時，尼克則利用空檔大打空切與溜後門。正如唐斯雖然下半場僅得7分，但他全場正負值高達+28位居全隊第二：只要他在場上，尼克就能用5-Out陣型殘酷地折磨文班亞馬。布倫森在第四節面對文班亞馬換防時強行投進的關鍵三分球，直接擊碎了馬刺的防線與心智。雖然哈特（Josh Hart）上籃放槍讓比賽增加了懸念，但阿努諾比最後親手釘上棺材釘。就連哈特賽後都直言：「我要特別向OG致敬，因為他拯救了我，至少他讓我免於一輩子的遺憾。」比賽最後時刻，福克斯在球隊領先且無需急於進攻的情況下選擇切入上籃，結果遭到阿努諾比全場追防的血腥封蓋。隨後在尼克最後落後1分的最後一擊中，當文班亞馬被迫拉到高位防守布朗森時，阿努諾比在無人盯防的情況下直衝禁區，完成了價值連城的前場籃板補籃絕殺。阿努諾比全場狂轟次高的33分，他今年的表現讓人不禁聯想到2014年榮獲FMVP的雷納德。同樣具備卓絕的防守與弱側進攻能力，阿努諾比甚至交出了更高產的進攻數據。2019年，效力暴龍的他因闌尾炎錯過了整個季後賽與奪冠之旅；如今，他不僅用隊史最偉大的一記絕殺完成了歷史最大逆轉，他絕對有資格角逐今年的總冠軍賽MVP。