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民進黨台北市長參選人沈伯洋近日拋出市政想法，卻屢遭台北市政府研考會主委殷瑋反嗆不了解市政。媒體人歷史哥今（11）日發布殷瑋打臉沈伯洋圖卡，直呼「最近紅得不得了，是有原因的」，也讓不少網友狠酸沈伯洋「完全門外漢」、「厲害的只有那些無腦亂捧護航的網軍」。沈伯洋自宣布參選後，除了勤跑基層增加曝光度外，也針對市政頻頻拋出想法。未料，從沈伯洋團隊聲稱要「打造AI市民之鎚抓民怨」開始，就慘遭殷瑋酸「立委上任兩天多，也沒看到你監督執政黨」，不僅如此，沈伯洋接受專訪時，也拋出「雙城論壇效益太低，也不要辦」，沒想到近日2隻小貓熊隨即抵台。沈伯洋曾酸，「蔣萬安市政夠熟就不用讀稿機」，也立刻遭翻出，過去總統賴清德、蔡英文也用過讀稿機，再到近日沈拋出大臺北天際線步道想法，隨即遭台北市政府大地處打臉，部分路段地形險惡、涉及生態保育等理由，在這樣的地方闢建步道，會嚴重破壞自然，質疑沈伯洋「外行」。