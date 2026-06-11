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▲金武烈（下左）與李星民（下右）同時參演《少年法庭》和《鐵拳教育》。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

▲金武烈（右2）在《鐵拳教育》中的角色個性火爆，擅長以暴制暴。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇《鐵拳教育》開播後口碑炸裂，不僅登上Netflix熱門排行榜冠軍，10集內容更讓不少觀眾短短兩天就一口氣追完。隨著大結局播畢，許多劇迷紛紛敲碗下一部必追神作。近日就有網友推薦4年前的《少年法庭》，不僅同樣聚焦青少年犯罪議題，主演之一正是《鐵拳教育》男主角金武烈，更巧的是，兩部作品皆出自導演洪鍾燦之手。一名網友近日在Threads上分享，自己看完《鐵拳教育》後，才回頭去追4年前的《少年法庭》，「第1集竟然已經見到羅華振督察、崔康石局長、鄭善英老師還有宇振媽媽，簡直是平行時空」。他表示這兩部劇演員陣容大幅重疊，《鐵拳教育》的演員金武烈、李星民、李尚熙、朴智妍，也都有演《少年法庭》。其他網友看了也紛紛留言討論，「看到宇振媽媽，抖了一下，演太好了」、「宇振媽媽絕對是壞掉了，她在少年法庭還真的是孕婦」、「對啦《少年法庭》！一直覺得男主很眼熟，在哪裡看到過」、「我是先看《少年法庭》才認識金武烈的」、「我也在看《少年法庭》，第1集好多《鐵拳》成員」、「《少年法庭》真的推，看完《鐵拳教育》劇荒可追」。《少年法庭》於2022年在Netflix上線，由金憓秀、金武烈、李星民及李姃垠主演，故事圍繞在專責審理少年案件的法庭展開。劇中透過7大青少年犯罪案件，探討校園暴力、家庭失能、未成年犯罪等社會議題，播出後憑藉寫實劇情與深刻的人性描寫獲得高度評價，在IMDb的分數高達8.7，甚至超越了大熱韓劇《魷魚遊戲》（8.0分）。而金武烈飾演的角色「車泰柱」是少年刑事合議庭左陪席法官，也曾是少年犯，後來被負責審理他案件的法官勸導，從此洗心革面。因此車泰柱成為法官後，也選擇以溫柔方式對待其他少年犯，導致他有時辦案偏向感情用事；這角色和《鐵拳教育》中選擇以暴制暴對付壞學生的督察「羅華振」有很大的差距，兩者對比也能看出金武烈的演技實力。另外，《少年法庭》的導演同樣也是洪鍾燦，他擅長以嚴謹、細膩的觀察，處理社會敏感議題，拍攝角度能精準帶出受害者陰影與困境，讓人產生共鳴，因此才能把《少年法庭》、《鐵拳教育》這種含有真實案件改編的劇本處理得如此到位，讓兩部作品都被劇迷封為神作，帶動觀眾熱烈討論。