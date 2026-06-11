想搶暑假出國行程優惠還有機會！可樂旅遊觀察，今年暑假旅遊市場仍以主題樂園、文化體驗、自然景觀及海島度假最受旅客青睞。為搶攻暑假旅遊商機，可樂旅遊精選多款優惠商品，最低不到2萬元就能有高CP值的暑假出遊選擇。Klook也推夏季盛典優惠，國內外飯店最低百元，還有全球樂園1折、交通3折等折扣。
可樂旅遊表示，日本向來穩居國人最愛旅遊目的地，暑假推薦「熊本熊雙電車、指宿沙浴體驗5日」2萬6888元起，搭乘超人氣萌熊電車與鹿兒島路面電車，在城山展望台眺望櫻島之美。也有「東京淺草觀音寺、富士五湖溫泉5日」2萬8888元起，一次暢遊鎌倉、富士山、淺草觀音寺等景點。
韓國則是暑假高CP值的選擇，「首爾樂天世界、新產業觀光5日」1萬9900元起，暢遊2026年首爾國際庭園博覽會，集合寶可夢、Kakao Friends、樂高等。
高雄出發玩首爾更便宜 1萬6888元起
可樂旅遊也提到，隨著中南部直飛航點增加，台中及高雄出發團體旅遊商品詢問度同步升溫，台中出發推薦「富國島野生動物園、跨海全景纜車4日」2萬2800元起，暢玩跨海纜車、野生動物園等；還有「沖繩美麗海水族館、恐龍主題公園4日」2萬6888元起。更便宜還有高雄出發「首爾樂天世界、星空圖書館5日」，僅1萬6888元起，結合樂天世界主題樂園、人氣打卡景點星空圖書館及韓式文化體驗。
Klook也推夏季盛典優惠 國內外飯店最低百元
另外，Klook也提到，根據數據顯示，5月釜山預訂量較去年同期大幅成長逾7成；日本福岡、名古屋預訂量年增率也有4至6成。迎接暑假旅遊熱潮，Klook將於6月15日至7月5日推出「夏季大盛典」，祭出「天天飯店行程百元價」、「樂園1折」、「交通3折」、「日韓紐澳一日遊早鳥8折」及「eSIM 10元」等優惠。
天天飯店行程體驗百元有找！限量0.1折最高折5000元
Klook夏季大盛典期間祭出天天限量「0.1折神券」，最高可折抵5000元，旅客有機會用百元有找價格入手全球人氣飯店與行程體驗商品，等於最低不到100元。人氣飯店包含星野集團OMO5沖繩那霸、環球影城東方飯店、香港迪士尼樂園迪士尼探索家度假酒店、煙波大飯店台南等。
全球樂園1折、交通3折、台灣餐券5折輪番開搶
Klook App則限定推出每日主題優惠券，每週一祭出全球樂園1折優惠，可適用於6月12日起展開「Pixar夏日狂歡趴」的香港迪士尼樂園、擁有全新楓之谷主題區的首爾樂天世界、以及東京哈利波特製片廠之旅等熱賣景點。
每週三則推出全球交通3折優惠，可用於Skyliner京成電鐵車票、AREX首爾機場快線等商品；每週五台灣餐券5折優惠，包含饗食天堂、典華豐FOOD海陸百匯等熱銷餐廳。
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高雄出發玩首爾更便宜 1萬6888元起
可樂旅遊也提到，隨著中南部直飛航點增加，台中及高雄出發團體旅遊商品詢問度同步升溫，台中出發推薦「富國島野生動物園、跨海全景纜車4日」2萬2800元起，暢玩跨海纜車、野生動物園等；還有「沖繩美麗海水族館、恐龍主題公園4日」2萬6888元起。更便宜還有高雄出發「首爾樂天世界、星空圖書館5日」，僅1萬6888元起，結合樂天世界主題樂園、人氣打卡景點星空圖書館及韓式文化體驗。
Klook也推夏季盛典優惠 國內外飯店最低百元
另外，Klook也提到，根據數據顯示，5月釜山預訂量較去年同期大幅成長逾7成；日本福岡、名古屋預訂量年增率也有4至6成。迎接暑假旅遊熱潮，Klook將於6月15日至7月5日推出「夏季大盛典」，祭出「天天飯店行程百元價」、「樂園1折」、「交通3折」、「日韓紐澳一日遊早鳥8折」及「eSIM 10元」等優惠。
天天飯店行程體驗百元有找！限量0.1折最高折5000元
Klook夏季大盛典期間祭出天天限量「0.1折神券」，最高可折抵5000元，旅客有機會用百元有找價格入手全球人氣飯店與行程體驗商品，等於最低不到100元。人氣飯店包含星野集團OMO5沖繩那霸、環球影城東方飯店、香港迪士尼樂園迪士尼探索家度假酒店、煙波大飯店台南等。
Klook App則限定推出每日主題優惠券，每週一祭出全球樂園1折優惠，可適用於6月12日起展開「Pixar夏日狂歡趴」的香港迪士尼樂園、擁有全新楓之谷主題區的首爾樂天世界、以及東京哈利波特製片廠之旅等熱賣景點。
每週三則推出全球交通3折優惠，可用於Skyliner京成電鐵車票、AREX首爾機場快線等商品；每週五台灣餐券5折優惠，包含饗食天堂、典華豐FOOD海陸百匯等熱銷餐廳。