高市府運發局近日接獲民眾反映，社群平台 Facebook 上出現名為「高雄市尚讚a」等非官方粉絲專頁，以「大高雄運動上課好所在」「全區運動課程開始報名」為名，刊登付費廣告，宣稱提供有氧、瑜珈、皮拉提斯、核心、飛輪、舞蹈、燃脂、游泳等課程，並以「點擊查課表」、「瞭解詳情」等按鈕，誘導民眾點擊連結，加入不明 LINE 群組。高市府運發局嚴正澄清，上開粉專及廣告均非運發局或各運動中心所發布，請市民朋友務必提高警覺，切勿點擊、加入或提供任何個人資料。
運發局表示，高市運動中心及運動課程之相關訊息、報名與活動公告，僅透過下列官方管道發布，請民眾認明：官方臉書粉絲專頁：高雄市政府運動發展局(facebook.com/ksdkcg)。官方網站：高雄市政府運動發展局全球資訊網(https://sports.kcg.gov.tw/)。各區運動中心：各運動中心之官方網站及官方社群帳號。凡非上述管道、或要求加入私人LINE 群組以「報名課程」者，皆與運發局無關，請勿輕信。
運發局指出，此類冒名手法，係不法集團假冒政府機關或運動場館名義，臨時建立假粉絲專頁並投放付費廣告，以「免費或優惠課程」、「限時報名」吸引民眾興趣，再引導加入 LINE 好友或群組，後續藉機騙取個人資料、誘導付款或進行其他詐騙。近期一些政府機關、公部門運動場館等，均曾遭以相同模式冒名，經查證後確認為詐騙，相關單位已公開澄清。
市民可從以下特徵辨識，粉專名稱與官方機關名稱不符，且非經 Facebook 驗證之官方帳號。粉專追蹤、按讚或互動人數異常稀少，與政府機關應有規模明顯不符。廣告標示「贊助」字樣，係付費投放，而非機關正式公告。要求「加 LINE 好友」、「加入群組」、「先留個人資料」或強調「限時、最後名額」。連結網址非政府機關之「.gov.tw 」網域。
運發局表示，已就上開假冒粉專及廣告，檢舉並通報內政部警政署165全民防騙網。呼籲民眾共同提高警覺，並協助轉知親友，避免更多人受害。提醒市民朋友秉持「冷靜、查證、報警」三步驟：看到可疑的政府機關或運動中心廣告，先透過官方網站或電話查證，勿直接點擊廣告連結。切勿加入來路不明的 LINE 群組，亦切勿提供姓名、電話、身分證字號、金融帳戶等個人資料。如有疑問或疑似受騙，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線，或洽高雄市民服務專線 1999，亦可電洽本局（07）581-3680 確認。
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運發局指出，此類冒名手法，係不法集團假冒政府機關或運動場館名義，臨時建立假粉絲專頁並投放付費廣告，以「免費或優惠課程」、「限時報名」吸引民眾興趣，再引導加入 LINE 好友或群組，後續藉機騙取個人資料、誘導付款或進行其他詐騙。近期一些政府機關、公部門運動場館等，均曾遭以相同模式冒名，經查證後確認為詐騙，相關單位已公開澄清。
市民可從以下特徵辨識，粉專名稱與官方機關名稱不符，且非經 Facebook 驗證之官方帳號。粉專追蹤、按讚或互動人數異常稀少，與政府機關應有規模明顯不符。廣告標示「贊助」字樣，係付費投放，而非機關正式公告。要求「加 LINE 好友」、「加入群組」、「先留個人資料」或強調「限時、最後名額」。連結網址非政府機關之「.gov.tw 」網域。
運發局表示，已就上開假冒粉專及廣告，檢舉並通報內政部警政署165全民防騙網。呼籲民眾共同提高警覺，並協助轉知親友，避免更多人受害。提醒市民朋友秉持「冷靜、查證、報警」三步驟：看到可疑的政府機關或運動中心廣告，先透過官方網站或電話查證，勿直接點擊廣告連結。切勿加入來路不明的 LINE 群組，亦切勿提供姓名、電話、身分證字號、金融帳戶等個人資料。如有疑問或疑似受騙，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線，或洽高雄市民服務專線 1999，亦可電洽本局（07）581-3680 確認。