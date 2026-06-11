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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平今（11）日在客場出戰匹茲堡海盜隊，雖然打擊端在九局上轟出本季第12號的兩分全壘打，且在投手丘上先發主投6.2局飆出6次三振，但最終道奇牛棚在第八局放火狂失5分，讓道奇以8：9惜敗。此役是「投手大谷」本季首度與道奇頭號新星捕手拉辛（Dalton Rushing）搭檔，賽後大谷坦言兩人在配球上「搖頭次數確實多了點」，同時他也提到第七局關鍵時刻，自己應該主動要求ABS（電子好球帶）挑戰。大谷翔平此戰主投6.2局用了102球，總計被敲出6支安打，包含一發陽春砲，失掉4分中有3分是自責分，防禦率也從0.74略升至1.06。這場比賽只要大谷能再多抓一個出局數（投滿7局），就能正式達到聯盟規定投球局數並空降大聯盟防禦率王，可惜在第七局遇到關鍵亂流而無緣達標。這場比賽大谷翔平主要使用了51顆四縫線速球與37顆橫掃球作為主力，另外搭配了8顆曲球、4顆指叉球和1顆伸卡球。針對日媒指出大谷在比賽中頻頻檢查右手，疑似受到指叉球容易引發的手指水泡困擾，大谷賽後明確澄清，手指雖然有起水泡的狀況，但並沒有限制他的球種運用。大谷表示：「今天橫掃球和速球的狀態都很棒，當下只想用這兩種球去壓制對手。不過整體而言，如果能再多用一些指叉球，效果可能會更好。」而談到本季第一次合作的25歲年輕捕手拉辛，大谷翔平也坦言兩人在場上花了不少時間溝通：「今天我的搖頭次數比較多一點，但我覺得這是難免的，畢竟是我們第一次搭配。拉辛是個很棒的球員，以後應該還有很多合作機會，我會針對配球和默契部分再跟他多做討論。」大谷翔平前六局僅失1分，但關鍵出現在第七局下半。海盜隊在2出局後攻占一、二壘，大谷在面對勞爾（Brandon Lowe）時陷入0好3壞的絕對落後，最終被擊出2分打點的二壘安打退場，隨後又因三壘手蒙西（Max Muncy）的守備瑕疵多掉1分非自責分。賽後，大谷翔平特別提到那次關鍵對決前的幾顆邊緣球判決。大谷指出，當時有幾顆球極度接近好球帶邊緣，他當下曾糾結要不要使用ABS（電子好球帶）挑戰系統。「現在回頭想想，也許當時選擇相信自己的判斷去挑戰，結果會完全不同。球隊的方針基本上是由捕手來決定要不要挑戰，除非我自己百分之百有把握，否則很少主動要求。但以當時那種高張力的比賽情境來看，嘗試挑戰一下才是更好的選擇。」大谷語帶遺憾地表示，自己今天的體能和用球數感覺都還算理想，「最後明明已經順利抓到兩個出局數，卻在那個半局一口氣被拿走分數，真的覺得非常可惜。」這場二刀流之戰雖然在牛棚放火與默契磨合下留有些許遺憾，但大谷與新星捕手拉辛的後續合作，以及對於挑戰機制的拿捏，都將成為道奇隊接下來教練團微調的重點。