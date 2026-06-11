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▲BIGBANG確定將開啟演唱會，還於今年10月、明年2月分別在台北大巨蛋與高雄世運開唱。（圖／翻攝自GD IG@xxxibgdrgn）

韓國男團BIGBANG即將迎來出道20週年，近日傳出他們將在8月21日至8月23日在首爾高陽體育場一連3天舉辦演唱會，GD也按讚間接證實，今（11）日還宣布將於10月到台北大巨蛋開唱，讓粉絲都非常期待。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理成員們的近況，除了現任成員GD、太陽、大聲外，因爆出吸毒爭議退團後回歸的T.O.P、以及因「Burning Sun」事件退出演藝圈後，照樣挨罵的勝利也一併介紹。其中，最近太陽還因白髮與皮衣造型，被粉絲笑說撞臉黃仁勳。GD去年帶著新專輯《Power》強勢回歸後，就開始到世界各地展開巡演，今年4月還與太陽、大聲登上美國科切拉音樂節（Coachella）壓軸演出。而在去年開始就多次說要跟BIGBANG完整體回歸的他，近日韓國官方映像物等級委員會（KMRB）網站，曝光BIGBANG將於8月21日至8月23日在首爾高陽體育場連唱3天後，GD也在IG中對相關貼文按讚間接證實消息。而今日BIGBANG還宣布將於10月10日、11日在台北大巨蛋登場，2027年2月27日、28日南下高雄世運開唱，讓台粉都超期待。太陽身為隊內唯一人夫，與閔孝琳婚後育有一子，目前正兼顧著家庭與演藝工作。他在4月與團隊參加美國科切拉音樂節後，在5月18日生日當天，發行睽違9年的正規專輯《Quintessence》，再度展現超強舞台魅力。但由於太陽近期多以白髮搭配皮衣現身，跟「AI教父」NVIDIA黃仁勳的造型非常像，因此也常常被笑說撞臉黃仁勳。大聲近期前進Trot界（韓國傳統民謠），並在去年以全新EP《Over the Limit》回歸歌壇，同名主打歌由GD及KUSH共同創作，還邀請TWICE成員Sana出演MV。而歌曲延續大聲的宏亮歌聲與歡樂氛圍，讓大批粉絲一聽就愛上。除了音樂方面外，大聲也經營個人YouTube綜藝《家大聲（집대성）》，邀請多位藝人登上節目，展現幽默機智的口才。T.O.P因擔心吸毒醜聞影響BIGBANG，在2023宣布退團，沉寂一陣子後，他近年漸漸回歸，先出演《魷魚遊戲2》後，今年4月還發行個人正規專輯《TOP SPOT - ANOTHER DIMENSION》，並邀請Nana出演MV。雖然他多次切割BIGBANG，但不少粉絲仍期待他能與團體一起回歸。勝利在2019年因「Burning Sun」夜店事件退出演藝圈並入獄，服刑18個月後於2023年初出獄。他雖已淡出螢光幕，但多次被目擊出現在海外私人派對或夜店，包含台北夜店等，還常常大唱BIGBANG的歌、或在現場提到GD等成員，常常引發爭議，就算退團後，依然被罵翻。先前曾盛傳他有意移居香港或中國重新經營夜店，但他親自出面駁斥，強調自己並無在海外進行任何經濟投資，也無離開韓國的打算。