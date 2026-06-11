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總統府今（11）日公布第7屆29位監委提名名單，院長被提名人為獨派醫師陳永興、現任監察委員王榮璋為副院長。對此，陳永興透露，他在5月中旬接獲總統賴清德徵詢，經過思考後最終接受提名，他也提到，將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成。針對被提名一事，陳永興發表聲明表示，今年5月中旬，他接獲賴清德通知，邀請他出任監察院長，當時他倍感責任重大恐難達使命，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告，他的內心非常掙扎，一方面 「追求社會公平正義，維護人權照顧弱勢」，是他終生努力的目標，另一方面，年紀漸長，退休之後只求為主工作，從事社會公益服務，從未規劃再返公職要失去輕鬆自由，又得肩負重任承擔繁忙公務，而監察院長一職必須經過國會行使同意權，以目前國會生態朝野對立的氣氛之下，即使他有為民服務報效國家之心，也未必能如總統所願得以實現。陳永興說，在他每天的禱告中，他感謝神的恩典，讓他還有健康的身體、尚未失智的腦力，還讓他保持年輕時的理想與熱情，能夠奉獻精力、時間、智慧，為主做工，「如果上帝的旨意是要引領我在餘生繼續向前行，為台灣人民、社會、國家，再奉獻上帝所給我的恩賜，上帝必與我同行，作為我的依靠和前導，讓我雖然行過死蔭的幽谷，也不怕遭害，因為祂與我同在」。陳永興提到，在賴清德再度邀請他到總統府會面時，他向總統報告說，「我是基督徒，也是追求公義、維護人權的工作者。總統願意信任我，交付我監察院長的任務，我必須為總統分憂，共同為台灣人民和國家前途來打拼，也為上帝美好的事工做見證」。陳永興說，他既然答應了總統的提名，他本著終生「追求公義、保障人權」的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立的抵制，共同理性地思考：「如何提升監察院的功能？如何落實人權保障、減少冤屈？」陳永興說，將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成，在尚未能完成修憲之前，監察院的功能應該努力提升，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不要受到侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義，這是我若能進入監察院後將全力以赴的目標。陳永興提到，他也願意向全民在此承諾，「監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，我作為監察院長，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責。澄清吏治保障人權、就事論事、依法行事，絕不追求個人或任何黨派的利益」，這是他被提名監察院長的內心告白，也是她將自己交託上帝，在上帝面前所做的見證。