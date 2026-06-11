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威力彩9億頭獎今晚開拚！玩法、開獎規則一次看

▲威力彩採雙區選號制，每注100元，今（11）晚獎金累積上看9億元。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩獨得9億元能領多少？扣稅後實拿金額出爐

▲今晚若幸運獨得威力彩9億元，扣除所得稅與印花稅後，實際可領約7.18億元。（圖／記者陳明安攝）

彩券中獎千萬別護貝！中獎資格直接失效 律師提醒先做1事

▲威力彩中獎後務必先在彩券背面簽名，避免權益受損，同時切勿將彩券拿去護貝，否則可能因高溫導致票面資料消失，失去兌獎資格。 （圖／記者徐銘穗攝）

9億元財富夢再度點燃！威力彩頭獎連摃28期後，今（11）晚獎金累積上看9億元，吸引不少彩迷搶買拚財運。《NOWNEWS今日新聞》就整理了威力彩投注規則、開獎時間、獎金實領金額及兌獎方式，讓彩迷一次掌握重點資訊。此外，台彩與律師都特別提醒，中獎彩券屬於認券不認人的無記名證券，第一時間應在背面填寫姓名及身分證字號，並妥善保存，避免因護貝或保存不當導致無法順利兌獎。威力彩屬於雙區選號的樂透型彩券，投注時須先從第一區01至38號中挑選6個號碼，再從第二區01至08號中選出1個號碼，組成「6+1」組合，每注售價100元。開獎時，第一區會自38個號碼中隨機開出6個獎號，第二區則從8個號碼中再抽出1個號碼，共計7個中獎號碼。若投注號碼完全吻合，就代表中了頭獎；若第一區6個號碼全中，但第二區未中，則可拿下貳獎。威力彩固定於每周一、周四晚間開獎，直播時間為20時30分。開獎前會由獨立公正人士確認開獎設備與號碼球狀況，再由現場來賓抽選開獎機台、球組及落球順序，整個流程約於20時50分完成，當期獎號也會同步公布。若本期威力彩頭獎由一人獨得9億元，，等同於原地退休享福。威力彩中獎後最快可於開獎約10分鐘後辦理兌獎，不過要注意的是，所有獎項都必須在開獎日次日起算3個月內完成領取，逾期將視同放棄。至於獎金領取方式，則依金額區分。若中獎金額未滿5000元，可直接至彩券行、中國信託商業銀行或指定金融機構兌領；5000元以上至500萬元以下，須至中國信託或指定金融機構辦理；超過500萬元的大額獎金，則需於周一至周五上午9時至下午5時之間，事先撥打0800-024-500預約兌獎。另外，只要領獎金額超過5000元，都必須攜帶中獎彩券及有效身分證件，以利完成身分查核程序。除了領獎流程外，中獎彩券的保存方式也相當重要。蘇家宏律師曾提醒，彩券本質上屬於「認券不認人」的無記名有價證券，因此幸運中獎後，第一時間應在彩券背面的「中獎人簽名欄」填寫姓名與身分證字號。完成簽名後，彩券即轉為具記名效果的憑證，即使遺失或遭人撿走，也無法由他人冒領，能有效保障自身權益。台彩過去也曾多次提醒，台彩建議，中獎後只要完成簽名程序，再將彩券放進防水夾鏈袋，存放於陰涼乾燥處即可，避免陽光曝曬、高溫環境或潮濕狀況，才能確保後續兌獎權益不受影響。