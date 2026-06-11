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NBA總冠軍賽第四戰今（11）日於紐約麥迪遜廣場花園（MSG）熱鬧開打，紐約尼克隊在下半場狂追29分落後，最終以107：106驚天逆轉聖安東尼奧馬刺隊，系列賽取得3：1絕對聽牌。這場史詩級大戰場邊星光熠熠，流行天后泰勒絲（Taylor Swift）今日也現身第一排觀戰，不僅在尼克完成絕殺時興奮到跳起來狂揮應援毛巾，賽後還意外引發了一段轉播忘關麥克風、口出狂言的超糗意外。泰勒絲今日身穿一件印有橘色「Stevie Knicks（傳奇歌手Stevie Nicks與尼克隊諧音）」字樣的藍色短袖T恤，與好萊塢巨星班史提勒（Ben Stiller）一同坐在MSG的第一排場邊席。與她同行的還有格萊美天團Haim樂團的三姐妹，她們同樣大玩尼克諧音梗，身穿印有「Knickole Kidman（妮可基嫚）」和「Knickleback（五分錢合唱團）」的特製衣服，創意十足的穿搭瞬間成為全場焦點。上半場結束時，尼克落後高達29分，整個麥迪遜廣場花園陷入一片死寂，馬刺眼看就要扳平系列賽。未料下半場風雲變色，布朗森（Jalen Brunson）狂轟36分、阿奴諾比瘋狂飆進7記三分球砍下33分，聯手率領尼克完成NBA總決賽歷史上最偉大的翻盤秀。當阿奴諾比絕殺成功、終場哨音響起時，泰勒絲在場邊興奮到直接跳起來狂歡，並在退場走向球場通道時，高舉著球隊加油毛巾瘋狂甩動揮舞，完全融入了紐約主場的狂熱氛圍中。在這場史詩逆轉大戲背後，社群平台X瘋傳一段引發極高討論度的尷尬轉播插曲。當時負責尼克隊電台廣播的知名女主播兼球評麥克納特（Monica McNutt）在注意到泰勒絲坐在場邊後，正與主播莫里（Tyler Murray）交談，沒想到兩人的麥克風都沒有關閉，兩人的對話就這樣直接同步直播出去。麥克納特在直播中直言：「下面那是泰勒絲嗎？不，那就是她。綁著長馬尾、穿藍色T恤的那個。對，就是她。」隨後她竟心直口快地補上一句：「她才不是什麼尼克球迷咧，走開啦，女孩！（She’s not a Knicks fan. Get out of here, girl.）」這段真實心聲瞬間在網路上炸鍋。事實上，泰勒絲幾週前才剛與未婚夫凱爾西（Travis Kelce）現身東區決賽，坐在克里夫蘭騎士隊的主場第一排看球。究竟天后是真正的尼克球迷，還是單純熱愛追隨大場面？引起了兩派球迷在網路上的激烈論戰。其實泰勒絲早在2014年接受《時代雜誌》採訪時，就曾公開表達過對尼克隊的熱愛，她當時表示：「我熱愛尼克隊。因為前球星史陶德邁爾（Amar'e Stoudemire）真的很酷。而且我12、13歲時，就在尼克的中場兒童才藝比賽中表演過。從那之後，麥迪遜廣場花園和尼克隊在我心裡就一直有一種閃閃發光的魔幻濾鏡。」除了來當幸運女神，媒體近日更是瘋傳泰勒絲與凱爾西即將結婚的消息。八卦媒體《TMZ》與《紐約郵報》紛紛指出，這對全美最受矚目的愛侶計畫在今年7月上旬舉辦婚禮，而地點傳出正是今日見證奇蹟的麥迪遜廣場花園。巧合的是，該體育館在6月29日至7月6日之間的官方行程表上罕見地一片空白，雖然泰勒絲的發言人目前尚未正式回應，但已經給了紐約克無限的想像空間。