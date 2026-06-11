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NBA總冠軍賽第四戰，紐約尼克隊完成了一場足以載入史冊的史詩級逆轉秀，在最多一度落後聖安東尼奧馬刺隊達29分的情況下，在第三和第四節逐步追趕，最後靠著攻防一體的前鋒阿努諾比（OG Anunoby）致勝補籃，摘下這場勝利，也讓尼克隊以3勝1敗聽牌。賽後紐約街頭球迷陷入瘋狂，大批車輛被砸，就連對手馬刺隊球員也被圍堵。根據CBS報導，週三在尼克隊打總冠軍賽期間，人群再次在麥迪遜廣場花園外製造騷亂，有人因此被捕。紐約警察局（NYPD）無法立即確認有多少人被捕，但表示在體育館外進行了多次逮捕行動。照片和影片顯示，有人爬上汽車、路牌和燈柱，紐約警察局的警員將這些人戴上手銬。其中一張照片顯示，一輛紐約警局的車輛擋風玻璃有裂痕。騷亂始於尼克隊與馬刺隊的第四場比賽。由於麥迪遜廣場花園首席執行官多蘭與紐約市政府方面，對於觀賽派對的規模和安保措施發生明顯衝突，球場外沒有舉辦官方的觀賽派對，但附近仍然聚集了人群。比賽結束後，尼克隊逆轉取勝，街上擠滿了慶祝的球迷。在社群平台X上，可看到紐約街頭幾乎陷入瘋狂，甚至有人直接跳上計程車以及在路上的車輛，當眾砸車，且在場所有民眾圍觀叫好完全無人阻止。在馬刺隊回飯店的路上，車輛也被圍堵，可看到馬刺隊頭號球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在下車後，竟被凶狠的紐約人直接丟瓶子，且大肆叫囂。紐約郵報形容，紐約市整個沸騰，尼克隊的球迷們在酒吧、便利店、觀賽派對、城市街道以及五大區的自家客廳裡歡呼，慶祝球隊在第四場比賽中上演驚天逆轉，贏得NBA總冠軍現在距離總冠軍只差一場勝利。