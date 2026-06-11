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▲駁二藝術特區串聯園區特色店家推出「駁二好店－厚禮數」活動。（圖／高市府文化局提供）

對抗炎炎夏日，駁二藝術特區推出「駁二好店－厚禮數」活動，自6月15日起至7月5日止，串聯園區特色店家，以高雄特有的熱情與人情味迎接來訪民眾。活動期間推出消費滿額優惠回饋。高市府文化局長王文翠表示，「厚禮數」取自台語「kāu-lé-sòo」，意指待客周到、禮數十足。駁二藝術特區作為高雄重要的文化地標，不僅是旅客認識高雄的重要窗口，也是許多人休憩散步、親近藝術與感受城市氛圍的場域。今年再次推出「厚禮數」活動，串聯園區各類型文創好店，讓每位來到駁二的民眾，都能感受到港灣城市的溫暖款待。駁二「厚禮數」於6月15日至7月5日舉辦，號召典藏駁二餐廳、HOMIE紅瀰餐酒咖啡館、細酌牛飲餐酒館、Now & Then by nybc、誠品生活駁二店及微熱山丘駁二門市等特色店家共同響應，推出單筆消費滿1,000元現折100元優惠；園區多家文創選物店家與特色品牌則推出單筆消費滿500元現折50元優惠，鼓勵民眾在探索園區的過程中，發現更多兼具創意與美感的生活提案。此外，位於大勇區C5倉庫及大義區C7舊事倉庫的駁二庫房賣店，也同步推出指定商品單日單筆消費滿500元享9折優惠。無論是挑選紀念商品、品味特色餐飲，或是享受港灣散步時光，都能在駁二找到屬於自己的旅行節奏。各店優惠數量有限，兌完為止，完整店家名單與活動詳情請至駁二藝術特區官網查詢。