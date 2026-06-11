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韓國天團SUPER JUNIOR（SJ）隊長利特時常透過Vlog跟粉絲分享生活，近日有粉絲在觀看他的Vlog時，意外發現影片字幕翻譯竟充滿台味，「笑死」等超台用語笑翻粉絲，此時有網友透露，利特可以這麼台的原因，正是因為他身邊最親近的經紀人之一是台灣人，掀起網路熱議。一名網友在Threads發文透露，自己在看利特Vlog時，被字幕笑得不行，「被特哥的CC字幕逗笑，太多笑死了吧😂😂😂」，表示影片中的所有韓文笑聲語助詞，全部都被翻譯成了中文「笑死」，一點也不像是韓國官方外包出去翻譯的感覺。貼文曝光後，有資深粉絲出面透露，其實利特身邊的經紀人就是台灣人，因此字幕風格特別接地氣似乎也有跡可循，該網友翻出過往影片考證，指出在SUPER JUNIOR世界巡演SS9台灣場Vlog中，成員藝聲曾提到自己的經紀人沒有同行，因此是利特的經紀人「唯芸（音譯）」陪他一起享用台灣早餐，還向他介紹在地特色美食。此外，在SUPER JUNIOR小分隊及大隊練舞影片中，也能看見練習室旁坐著一名女性工作人員，指出這位就是台灣籍經紀人，消息曝光後，不少網友紛紛留言表示，「難怪字幕這麼台」、「原來笑死是官方認證」、「經紀人根本把台灣迷因文化輸出到韓國」、「能當SJ隊長的經紀人真的很厲害」、「這根本是另類台灣之光。」