我是廣告 請繼續往下閱讀

韓劇《鐵拳教育》近期在亞洲掀起討論熱潮，劇情以校園霸凌與教師權力失衡為主軸，描述主角以強硬手段對抗失序學生的情節，引發不少教育現場工作者共鳴。國民黨發言人牛煦庭呼籲，韓國近年修正「教權四法」，明確保障教師合理管教行為的法律地位，認為相關制度經驗值得台灣借鏡，以回應當前教權失衡與校園秩序問題。牛煦庭表示，台灣教育環境近年出現明顯變化，從過去「流浪教師供過於求」，轉變為如今「校校缺老師」，顯示制度與環境已出現結構性問題。他指出，現場教師除了教學壓力，還必須面對部分家長頻繁運用法律、檢舉與申訴機制，使教師動輒得咎，連正常管教都有可能被放大檢視，導致教育現場進退兩難。牛煦庭強調，當前教師究竟該如何管教學生、如何在權責之間取得平衡，已成為必須正視的問題。他表示，行政部門與立法部門都應提出更明確的制度設計，避免第一線教師長期處於壓力與不信任之中。牛煦庭提到，國民黨內包括柯志恩、陳菁徽、葉元之等多名立委，過去已在立法院質詢時多次要求教育部正視校園亂象，並提出具體方向，包括檢討「校事會議」制度、明確劃定教師管教界線，以及重新建立教權與受教權之間的平衡機制。