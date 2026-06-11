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NBA總冠軍賽上演了歷史級別的逆轉秀！紐約尼克隊在主場落後馬刺隊多達29分的絕境下，最終以107：106驚天逆轉，將系列賽比分改寫為3：1，一隻手已經碰到了總冠軍獎盃。曾堅定力挺馬刺奪冠的「哈佛小子」林書豪，在目睹這場不可思議的比賽後，也徹底改變心意，直言尼克奪冠已是勢不可擋，看好尼克隊第五戰在客場封王。林書豪在系列賽開打前，甚至在馬刺取得2：0領先時，都曾堅定地看好馬刺奪冠。然而在看完這場G4的史詩級逆轉後，林書豪感性表示：「有時候你可以聊很多，但有些東西沒有邏輯，這感覺就是緣分、是奇蹟！我們可以分析數據，但這場勝利真的只能說是緣分。」對於馬刺隊從大幅領先到崩盤，林書豪點出了致命傷：「我覺得馬刺下半場太保守了。他們似乎只想守住那27分的領先優勢，而不是想將領先擴大到30或35分。」數據顯示，馬刺隊下半場僅僅攻下30分，這與上半場的行雲流水判若兩隊。林書豪補充道，馬刺在關鍵時刻缺乏經驗，許多細節處理失當，累積起來最終導致了被翻盤的惡果。比賽結束的瞬間，麥迪遜廣場花園陷入了絕對的瘋狂。根據《The Athletic》報導，現場球迷甚至激動到「衝入場中」慶祝，這是NBA比賽中極為罕見的景象。連「傳奇尼克人」約翰·史塔克斯（John Starks）、泰勒絲（Taylor Swift）、班·史提勒（Ben Stiller）及賴瑞·大衛（Larry David）等名流都難掩激動。這場比賽對於等待冠軍長達53年的紐約球迷而言，意義非凡。上半場甚至還能聽到主場觀眾對自家球隊的噓聲，沒想到下半場竟迎來了NBA總冠軍賽歷史上最大的逆轉勝。社群上有球迷不禁引用傳奇主播傑克·巴克（Jack Buck）的名言：「我無法相信我剛剛看到的一切！」這無疑是本場比賽最佳註解。這場失敗對於馬刺而言是毀滅性的。比賽初期，文班亞馬（Victor Wembanyama）在唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩後，一度徹底統治禁區。但下半場公鹿舊將達龍·福克斯（De'Aaron Fox）與文班亞馬的進攻執行力全面崩潰，福克斯在終場前拒絕耗盡時間、選擇強攻上籃慘遭封蓋，這一決策成為壓垮馬刺的最後一根稻草。