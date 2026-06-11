46歲本土劇小生傅子純7日因為急性白血病（急性血癌）併發肺炎、敗血症驟逝，震驚各界，他與女星吳婉君約3年前合作民視八點檔《愛的榮耀》，劇中分別飾演溫瑞德與何愛嘉，組成深受觀眾喜愛的「德嘉CP」。吳婉君今（11）日凌晨在粉專發文追念傅子純，透露自己哭到想嘔吐，更不捨戰友：「你這樣直接凍齡，我沒局了啊...」
憶起眼裡的傅子純 吳婉君：你直接凍齡我沒局了
吳婉君形容傅子純是紳士般的大哥哥，也是溫柔騷包的大姐姐，「對！一旦你騷起來就沒有我的事了」，也說對方像里長伯一樣關照著幕前幕後的大家，也一直照顧著她，回憶兩人經歷角色的悲歡離合、浪漫畫面背後的歪樓、一本正經胡說八道的排戲時光等，「那些好珍貴、好快樂的戰鬥時光，高效率的工作成果，默契百分百的最佳神隊友，我都記得！」
傅子純英才早逝，生命永遠停在46歲，吳婉君說：「不知道下一次是你演兒子，還是我演女兒欸！你這樣直接凍齡，我沒局了啊...」最後，她表示：「有多開心，就有多難過，哭到想吐，還是捨不得跟你說再見，我再去哭一下下。」
吳婉君感性的文字讓大批粉絲淚水決堤，「眼眶泛淚～真好難過、好想念子純（瑞德），將最帥最陽光的模樣永遠留在粉絲心中。感謝民視一哥子純詮譯的每個角色、每個帥氣深情的鏡頭，再見！最愛的專屬星光！德嘉CP」、「想起愛嘉跟瑞德這對CP，彷彿還是昨日而已」、「都幾天了，還是無法接受已成事實...」
傅子純靈堂不對外開放 粉絲追悼會擇期舉辦
傅子純的靈堂已經設置完畢，家屬透過經紀公司懇求外界給予親友空間，靈堂不對外開放，僅供至親好友前往弔唁，粉絲追悼會將擇期舉辦，傅子純的星友翁家明、兵家綺、梁佑南、顏曉筠、李千娜等人，昨天都親自前往靈堂捻香，場面哀戚。
吳婉君 Cocco Wu臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳婉君形容傅子純是紳士般的大哥哥，也是溫柔騷包的大姐姐，「對！一旦你騷起來就沒有我的事了」，也說對方像里長伯一樣關照著幕前幕後的大家，也一直照顧著她，回憶兩人經歷角色的悲歡離合、浪漫畫面背後的歪樓、一本正經胡說八道的排戲時光等，「那些好珍貴、好快樂的戰鬥時光，高效率的工作成果，默契百分百的最佳神隊友，我都記得！」
傅子純英才早逝，生命永遠停在46歲，吳婉君說：「不知道下一次是你演兒子，還是我演女兒欸！你這樣直接凍齡，我沒局了啊...」最後，她表示：「有多開心，就有多難過，哭到想吐，還是捨不得跟你說再見，我再去哭一下下。」
吳婉君感性的文字讓大批粉絲淚水決堤，「眼眶泛淚～真好難過、好想念子純（瑞德），將最帥最陽光的模樣永遠留在粉絲心中。感謝民視一哥子純詮譯的每個角色、每個帥氣深情的鏡頭，再見！最愛的專屬星光！德嘉CP」、「想起愛嘉跟瑞德這對CP，彷彿還是昨日而已」、「都幾天了，還是無法接受已成事實...」
傅子純的靈堂已經設置完畢，家屬透過經紀公司懇求外界給予親友空間，靈堂不對外開放，僅供至親好友前往弔唁，粉絲追悼會將擇期舉辦，傅子純的星友翁家明、兵家綺、梁佑南、顏曉筠、李千娜等人，昨天都親自前往靈堂捻香，場面哀戚。
吳婉君 Cocco Wu臉書