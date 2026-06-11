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▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

NBA總冠軍賽最多落後29分，這樣的比賽還能打出「奇蹟」嗎？尼克做到了！尼克107：106逆轉馬刺，七戰四勝總冠軍系列賽取得3：1聽牌優勢，G5回到馬刺主場，尼克贏在氣勢、運勢和幾名核心主力季後賽超凡狀況，馬刺情勢很不樂觀。馬刺為什麼最多領先29分還打到輸球，可能年輕、可能太嫩，導致太掉以輕心，認為比賽贏定了。馬刺教練Mitch Johnson需要承擔最多，戰術打法和下半場應變都沒能找到可靠解除危機方式，加上下半場馬刺三分球全線熄火，17投3中，三分火力打不出來，「斑馬」Victor Wembanyama深入禁區攻擊被層層攔阻，下半場全線進攻熄火，給了尼克翻盤機會。馬刺上半場三分球26投14中，三分命中率5成4，為馬刺創造最多29分領先優勢。馬刺下半場三分球17投3中，三分命中率1成76，隨著戰局深入，尼克靠著Jalen Brunson36分、OG Anunoby33分兩人超水準輸出，一路緊咬比數，終場前1.2秒OG籃下跟進，空中第一時間把球點進，尼克取得107：106反超，創造總冠軍賽史上最大逆轉奇蹟。馬刺最後1.2秒最後一擊，三分線外接應被尼克堵死，禁區籃下斑馬和馬刺後衛Stephon Castle掩護籃下接應也被尼克成功封鎖，根本沒找到出手空間。G5馬刺情勢很不利。比賽就是這樣，尼克季後賽五名主力都打出季後賽生涯最顛峰表現和投籃手感，搭配關鍵球絕不失常超級殺手Jalen Brunson，一路打出球隊高峰。東區決賽G1，騎士第四節剩下7分多鐘領先22分被尼克逆轉，騎士輸了氣勢，掉了情勢，結果被尼克4：0橫掃。馬刺現在也陷入騎士那種困境，該贏的比賽打到輸，那不只是運勢和情勢逆襲，也是心態崩毀。G4馬刺打法沒錯，上半場靠著超級三分手氣和節奏，取得比賽大幅領先優勢和情勢。但下半場正常尼克回來了，Jalen Brunosn和OG Anunoby兩人進攻都擋不住情況下，馬刺反應和針對性太差，進攻打法也陷入單調，除了斑馬籃下接應和三分外線手氣，幾乎處於挨打被動。尼克下半場打出58：30反撲，創造一場史詩級大逆轉。尼克下半場打出精英防守表現，一對一防守幾乎不給馬刺任何突破機會，斑馬只能靠零星籃下傳球勉強支撐進攻得分，爭取罰球機會，馬刺進攻被尼克壓迫對位全線瓦解，三分投不進，手感失溫，尼克為自己創造大舉反擊空間。Jalen Brunson總冠軍系列賽四戰超凡超穩表現，就像聯盟最好進攻球員，各種得分方式和關鍵球十拿九穩，打得馬刺亂了章法。OG Anunoby整個季後賽都維持生涯季後賽超級顛峰表現，無所不能進攻方式和防守對位能力，讓全世界大呼過癮。G5，失去情勢和氣勢的馬刺贏不了。