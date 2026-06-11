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618年中購物節提前開跑！一卡通公司攜手多家線上購物、數位娛樂、遊戲及3C家電品牌，推出618年中慶優惠活動。包含momo最高一卡通綠點30%回饋、3C家電滿額最高送1,100點、多通路贈送優惠券及消費抽免單等多重好康，讓消費者在618檔期前就能搶先享受超值優惠。一卡通公司表示，為滿足消費者多元支付需求，自即日起至12月31日推出消費回饋活動，民眾只要使用iPASS MONEY掃描TWQR立牌付款，無論是一卡通TWQR或任一金融機構之TWQR立牌，當月累積掃碼消費金額皆可享一卡通綠點10%回饋；於指定店家使用付款碼付款，同享10%回饋，讓民眾無論在市集攤商掃碼付款或於指定店家消費，都能輕鬆累積一卡通綠點。看準618期間民眾採購3C產品及家電需求升溫，一卡通公司同步推出指定3C與家電通路優惠。自即日起至8月31日止，於燦坤3C家電、全國電子、犀牛盾、 Future Lab. 未來實驗室、Dyson、震旦通訊 ...等指定通路消費，單筆滿1,000元即可獲得一卡通綠點100點；綁定信用卡付款單筆滿1萬元，再加碼送一卡通綠點1,000點，單筆最高可獲1,100點回饋，讓消費者汰舊換新更划算。在線上購物方面，618主戰場momo購物網祭出多重優惠，即日起至6月30日，使用iPASS MONEY帳戶餘額或綁定信用卡付款，可享一卡通綠點5%回饋；綁定信用卡付款再加碼享10%回饋，每人最高可領1,000點。6月18日當天更推出限時不限量的168元優惠券，只要輸入指定代碼即可領取。除了電商購物外，多家熱門數位平台也同步加入618優惠行列，包含GASH、KKBOX等。喜愛品牌電商購物的消費者，於CYBERBIZ、WACA聯盟也能享有專屬優惠。此外，實體通路也有相關優惠活動，包含知名連鎖手搖飲UG、微風台北車站及環球購物中心實體分店等。一卡通公司表示，今年特別為 iPASS MONEY 超過720萬用戶規劃的618年中慶活動，橫跨TWQR通路、3C家電、電商購物、數位娛樂及品牌電商等多元消費場景，希望透過豐富的支付優惠與回饋機制，讓更多民眾體驗 iPASS MONEY 便利、安全又優惠的支付服務。隨著618購物熱潮逐漸升溫，一卡通公司也特別提醒用戶快下載 iPASS MONEY APP，把握活動期間使用 iPASS MONEY 付款，享受多重優惠與回饋，讓每筆消費都更加超值。