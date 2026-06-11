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🟡 年收 200 萬淪台北買房弱勢？專家拆解殘酷房貸

▲2026年台北市各區房屋總價／單價行情一覽。專家實算在新青安2.0擬設年收200萬排富門檻下，全台北市僅剩萬華區平均總價低於2000萬，高薪受薪族面臨殘酷成家高牆。（圖／台灣房屋提供）

總價高牆築起！全台北市竟然僅剩「萬華區」沒破二千萬

房貸負擔率飆破 63%！青年買房徒勞無功被迫「脫北」

政府擬祭出「新青安2.0」初版方案，拋出年收入 200 萬元的硬性排富門檻，讓高收入受薪族未來恐無法申貸。然而這項政策看在台北購屋族眼裡卻無比諷刺，因為根據台灣房屋集團統計 2026 年最新實價登錄數據，即便是踩在政策天花板、剛好年收 200 萬元的家庭，在台北竟然也只剩唯一一區就是萬華還買得起。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，新青安 2.0 初版方案增設年收 200 萬元的限制，出發點是想將資源精準集中。但若採取全國一致的硬性門檻，根本無法反映出台北市極端高昂的房價與實際房貸負擔率的區域差異。：若以合理的 40% 房貸負擔率、利率 2.5% 且分 30 年期攤還來估算，年收入 200 萬元（月入約 16.7 萬元）的合格家庭，每月最高合理房貸支出為 6.7 萬元。回推其，這群人能購買的：目前。若想在台北不墊腳、不壓縮生活品質地買房，在貸款 8 成、30 年期的條件下，每月房貸高達 10.3 萬元，回推購屋家庭的年收入實際需要高達 300 萬元以上。這代表年收 200 萬元的家庭，在台北買房能力與現實存在著巨大的鴻溝。然而，全台北市的成家門檻已經讓普通受薪族絕望。最新實價登錄數據顯示，台北市精華蛋黃區如大安區，均價已狂飆破 4,146 萬元；中正、松山、信義和內湖等區域，平均總價也全數挺進 3,000 萬元大關。對照年收 200 萬家庭最高只能負擔 2,090 萬元的購屋能力，台灣房屋萬華捷運旗艦店店長陳國欽則提醒，萬華與大同區均屬於開發較早的舊城區，雖然看起來總價親民符合預算，但區域內多以老屋為主。部分地段雖有新大樓，但。這對於真正有成家、生育規劃的家庭客層來說，室內實用坪數與周邊環境，往往很難滿足長期的居住需求。張旭嵐最後強調，台北市目前的最新房貸負擔率已經達到了極度驚人的 63.9%，這代表市民在這種畸形的環境下，新青安 2.0 的排富限制反而讓卡在中間的中產階級最為尷尬。年輕一代想在台北成家，若不願意為了買房而嚴重壓縮生活品質，，最終必然得無奈選擇「脫北移居」，轉向新北市或桃園市尋覓落腳處，才能真正減輕沉重的購屋重擔。