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為強化毒品駕車防制工作、守護市民用路安全，台中市關懷婦女保護協會理事長楊芳萑、榮譽理事長張家銨及傑揚生化科技有限公司董事長游怡秋，近日共同捐贈500劑唾液毒品快篩試劑給台中市政府警察局，協助第一線員警執行毒駕查緝勤務，展現民間與警政攜手維護交通安全的決心。台中市警察局表示，毒駕案件具有高度隱匿性，與酒駕可透過酒測值快速判斷不同，部分毒品施用後外觀徵候並不明顯，往往成為潛藏於道路上的危險因子。唾液毒品快篩試劑能協助員警於現場迅速篩檢，及時判斷駕駛人是否有施用毒品情形，提高查緝精準度與蒐證效率，讓原本不易發現的毒駕行為現形。根據統計，台中市警方自115年5月1日至6月9日止，已查獲毒駕案件291件；其中僅6月1日至6月9日短短9天內，即查獲108件毒駕案件。若與去年相比，刑事警察局統計顯示，台中市114年毒駕案件日平均查獲數為5.1件，今年截至目前已提升至每日平均10.8件，成長幅度達111.76%，顯示警方在毒駕查緝工作的執法密度與量能大幅提升。警方指出，因應查緝案件增加，已於6月1日先行配發2,000劑唾液毒品快篩試劑至各警察單位，協助第一線員警針對疑似施用毒品後駕車案件加強篩檢與蒐證，逐步將隱藏在道路上的毒駕黑數攤在陽光下。此次台中市關懷婦女保護協會再捐贈500劑唾液快篩試劑，不僅補充警方查緝資源，也為毒駕防制作業提供有力後盾。警方表示，每一劑快篩試劑都可能協助及早發現一名毒駕者，阻止一次危險上路行為，進而避免交通事故發生，降低家庭與社會可能承受的傷害。台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹強調，警方對毒駕犯罪秉持「零容忍」態度，未來將持續針對異常駕駛、危險駕車、拒絕攔查逃逸，以及疑似施用毒品後駕車等情形，加強攔查、檢測、蒐證及偵辦作為，全面提升查緝效能，讓毒駕無所遁形。紀延熹表示，毒駕防制工作不能只靠警方單方面努力，更需要民間團體、企業及社會大眾共同參與，從源頭防制、執法查緝到全民宣導，建立完整防護網，攜手打造更安全的交通環境，保障市民生命財產安全。