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▲許聖梅在節目《新聞挖挖哇》透露薔爸目前已崩潰。（圖／翻攝自YouTube@newswawawa）

女星薔薔的妹妹林嘉珍，日前遭中國同性妻子「阿順」控訴騙婚騙孕等爭議，對此薔薔也發長文切割妹妹，其中，薔薔的父親是全台最大直營中古車行「福利汽車」的董事長林茂樹，身價估算超過30億元，也因小女兒不斷騷擾，導致重度憂鬱症復發。而資深媒體人許聖梅也在近日登上節目《新聞挖挖哇》，提到薔爸目前近況，透露他已為這件事崩潰。薔薔日前才痛心表示爸爸因為妹妹夫妻不斷騷擾，而憂鬱症復發。而近日許聖梅登上節目《新聞挖挖哇》，表示跟薔薔爸爸比較熟，提到薔爸是很有錢，但因為女兒這件事感到很疲憊，「聽說林爸爸為這件事也崩潰了。」讓多人都感到非常心疼。薔薔在妹妹爆出爭議後，發出千字文切割，透露妹妹從小到大都是學校和家庭的頭痛人物，在台灣不斷出事都要家人收拾，甚至因說謊造謠後，與她發生肢體衝突才遠赴中國。她無奈坦言妹妹在中國的7年時間，是家裡最平靜的時候，直到近年父親得知妹妹在中國整天泡酒店、存款見底且糾紛不斷，天天擔心到睡不著、吃不下，甚至罹患重度憂鬱症。薔薔因父親的苦苦哀求，才為了父親的病情決定既往不咎，怎料妹妹回台後竟已與阿順隱婚。儘管對阿順不熟悉，薔薔一家仍接受。父親還提供車子、房子照顧她們生活，薔薔也基於保護，在對方同意下帶她們出遊、拍片，試圖幫她們建立好形象。但夫妻倆回台後卻時常吵架打架，大半夜還跑去按親戚門鈴、叫警察，吵完隔天又莫名其妙和好，每次一吵架就找老父出去解決，導致父親的憂鬱症再度復發。薔薔心疼直言：「不要再把自己當小孩、當成巨嬰！我真的很不能諒解他們兩個，心疼自己爸爸，爸爸現在的狀態很差。」讓粉絲都感到非常不捨。