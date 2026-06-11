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王鴻薇隔空互槓！聶永真：就妳霸凌設計師，怎還有臉出來講？

撞臉《鐵拳教育》恐龍家長！網狂洗版：留友看王鴻薇

韓劇《鐵拳教育》改編自人氣漫畫，以校園霸凌、家長濫訴與教師處境崩壞為主軸，讓不少台灣觀眾產生共鳴，掀起社群平台延伸討論。國民黨立委王鴻薇才剛推薦大家去看此劇，意外釣出設計師聶永真隔空嗆聲；更有網友發現，劇中反派「財閥家長」角色，根本撞臉王鴻薇，還曬出比對圖直呼：「不能說很像，簡直是一模一樣！」「或許這部片應該第一個要看的，就是我們的教育部長了。」王鴻薇日前觀看該劇後指出，最近台灣頻頻發生老師身心俱疲，甚至老師輕生的悲劇，但是教育部對檢討校事會議仍然拖牛步，讓第一線老師處於隨時被投訴、被調查的惡夢。不過，這番言論很快引來聶永真留言開嗆，他直接在貼文底下回應：「你自己都在霸凌台灣站在第一線的設計師了，怎麼好意思有臉出來講這個？」短短一句話狂吸1.8萬人按讚，比王鴻薇原貼文的讚數還高出許多。然而，王鴻薇也不甘示弱，再度發文反擊稱，就在全民關心第一線教師的時候，聶永真果然忍不住，再配合三民自綠媒報導，實在讓人覺得噁心至極。過去裝出的大師面具，終於被社會看清，再也回不去了。聶永真憑著拿下這麼多政府標案，請問台灣這麼多設計師有這種機會嗎？不要得了便宜還賣乖。如果政府各項標案因為潛規則，長期讓綠友友排擠其他人，這才叫霸凌。隨著劇情熱播，劇中由演員金善華飾演的「財閥家長」角色，也意外成為討論焦點，其背景為大企業「PH集團」會長夫人，性格強勢、擅長以權勢介入校園事務，被形容為典型「恐龍家長」，張力十足的演出令觀眾印象深刻，也是讓人氣得牙癢癢。不過更引發話題的是，有網友比對後發現，該反派角色的氣場與外型神似台灣政治人物，不禁在Threads上反問：「這個角色外型靈感是王鴻薇嗎？」網友一看也紛紛留言表示「這鏡頭一出現，我就大喊王鴻薇！超像」、「不能說很像，簡直是一模一樣！！！」、「留友看王鴻薇」、「我看到時也這麼和另一半說…哈哈哈，原來大家都有感…」、「難怪王鴻薇要叫人去看，原來是本色演出」。