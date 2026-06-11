（更新16：03，新北市教育局回應）

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台灣青棒界投下震撼彈！擁有長達32年輝煌歷史的傳統勁旅「穀保家商」棒球隊，正式確認將畫下休止符。由於校方將進行轉型，自明年起不再續辦棒球隊，「穀保家商」這四個經典字樣即將從青棒賽場消失。不過，令球迷稍感欣慰的是，這支培育出無數職棒與旅外巨星的隊伍並未解散，將採取「集體轉學」模式，轉戰新北市立三重高中。《NOWNEWS》致電新北市教育局對方表示，尚未收到相關計畫，但若未來有轉型調整，會依法辦理。至於體育局則表示未收到正式文件。根據《ETtoday》報導，穀保校方規劃，明年全國高中棒球聯賽（木棒組）將成為球隊最後一次以「穀保家商」隊名參賽的正式賽事。儘管校名即將變更，但長年力挺球隊的靈魂人物「蔡董」蔡明堂承諾，將持續挹注資源協助球隊。目前教育局、體育局已積極協調，規劃自116學年度起由三重高中承接棒球隊運作。根據日前內部人士向《NOWNEWS》透露，外界預期球隊將續留三重，結合穀保2027年起全面停招職科與體育班，轉型為精緻高國中小學，棒球隊轉往三重高中是大概率情況。儘管校名即將變更，但長年力挺球隊的靈魂人物「蔡董」蔡明堂承諾，將持續挹注資源協助球隊。不過對於這方面的消息，《NOWNEWS》向新北市教育局求證，對方回應：「目前穀保家商115學年度仍持續招生，現階段校務一切正常，不影響學生受教權益，目前仍未接到校方提出停招、停辦或改辦等相關計畫，未來如果有轉型調整，會依法辦理。6月8日會議僅邀請學校初步溝通討論，並持續輔導學校永續發展。」穀保家商棒球隊自成軍以來始終是台灣青棒的頂尖強權，在各項國內重大賽事中屢創佳績。在被譽為台灣甲子園的中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽中，穀保家商戰功彪炳，並於2024年第12屆賽事中重返榮耀，順利奪下隊史第4座黑豹旗冠軍獎盃。而在高中棒球聯賽木棒組的歷史紀錄中，穀保更曾締造7度奪冠的輝煌霸業，長期與平鎮高中分庭抗禮，共同寫下無數令球迷津津樂道的頂尖對決。該球隊不僅為國內職棒與國家隊輸送大量人才，更是台灣基層棒球不可或缺的重鎮。除了在國內賽場展現統治力，穀保家商亦多次代表台灣出征國際賽事並斬獲最高榮耀。2025年8月由穀保家商組成的青棒代表隊遠赴美國參加美國小馬聯盟帕馬級17至18歲組世界青棒錦標賽。面對來自全球的強敵，穀保家商展現出色的投打發揮與團隊默契，最終以4戰全勝的完美姿態擊敗群雄，勇奪小馬聯盟世界冠軍。此次奪冠不僅將台灣棒球實力推向國際舞台，更再次向世界印證了穀保家商深厚且扎實的農場培育底蘊。