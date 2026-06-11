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鋰電池模組廠順達（3211）今（11）日召開股東常會，會中通過2025年度財報及每股配發現金股利11.5元，並完成董事改選。展望後市，董事長鍾聰明表示，今年營收可望維持雙位數成長，受惠伺服器BBU（電池備援電力模組）需求強勁，非IT業務營收占比預計突破五成，下半年營運將明顯優於上半年，且「明年一定比今年好」。順達2025年合併營收132.18億元，年減5%；不過受惠Non-IT產品比重提升，營業淨利達12.47億元、年增68%。由於2024年認列一次性土地處分利益，去年稅後純益13.82億元、年減48%，每股純益（EPS）9.05元。股東會決議配發每股現金股利11.5元，雖低於前一年的12.5元，但鍾聰明強調，公司仍將維持高股利政策方向。在業務展望方面，鍾聰明指出，目前對全年營收雙位數成長目標仍具高度信心，尤其伺服器BBU需求持續擴大，今年非IT產品營收占比有望超過整體營收50%。雖然上半年表現未明顯超越預期，但預估第3季開始營運增溫，第4季有機會進一步攀高，下半年將比上半年好很多。為因應客戶需求，順達近年積極擴充產能，目前已同步在台灣及泰國進行生產線布局。鍾聰明表示，產能擴充幅度相當大，若客戶訂單如期到位，今年第4季起有望迎來較大幅度成長，相關動能可望延續至2027年。法人則看好順達BBU出貨表現，預期今年可望維持雙位數成長。除現有產品外，順達也積極投入800V HVDC（高壓直流輸電）產品線開發，預計2027年量產，有助進一步提升非IT產品營收比重，降低消費性電子市場景氣波動影響。順達5月營收11.63億元，月增9.7%、年減10.8%；累計前5月營收55.67億元，年增22.1%，顯示BBU業務仍維持穩健成長趨勢。此外，股東會也通過發行115年度限制員工權利新股1,500張（150萬股）案。鍾聰明表示，BBU相關人才相當稀缺且關鍵，此次發行可視為留才與攬才的「黃金手銬」，有助提升員工向心力與公司長期競爭力。順達指出，以今年3月底流通在外股數估算，新股費用化後對未來EPS影響有限，預估2026年至2030年每股盈餘分別減少0.4元、0.77元、0.43元、0.19元及0.04元，對股東權益不致產生重大影響。