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▲瑟七平常喜歡宅在家，看電視體驗變得重要，覺得家裡電視有點老舊，想換更大尺寸螢幕的電視看世足賽。（圖／記者邱曾其攝）

▲金世星來台7、8個月，中文講得已經算不錯。（圖／記者邱曾其攝）

▲瑟七（左）與金世星（右）各自展現台韓啦啦隊女神的不同丰采。（圖／記者邱曾其攝）

台韓兩大啦啦隊女神瑟七（林沂玟）與金世星，今（11）日聯手為PChome 24h購物的年中折扣戰活動擔任應援大使，面對即將到來的2026年世界盃足球賽，瑟七坦言看到平台推出86吋大電視非常心動，想把家裡稍嫌老舊的電視換掉。而來台大概7、8個月，中文已經講得蠻好的金世星，卻語出驚人：「你的毛很多！」原來這是她最近才學到的話，本來不太明白，後來才知道是在講人的個性。瑟七與金世星分別展現台灣本土與韓國啦啦隊女神的不同迷人丰采，瑟七之前跟統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls成員們到美國一連跑了4個大聯盟（MLB）球場，收集到許多珍貴的回憶。她將在8月底舉辦寫真書的簽書會，期待粉絲們到現場跟她面對面。平日因為蠻喜歡宅在家，看電視的體驗頗為重要，她希望用更大的螢幕觀賞世足賽。除此之外，瑟七也想用「晚上下單、早上取貨」的超速配服務，購買一些零食和飲料，讓視覺與食慾都滿足。而她因為有養狗，平常又很容易忙到沒機會特別出門購買寵物用品，笑道：「用超速配買一些東西寄回家，讓爸媽能夠更好的照顧小狗健康。」金世星則認為台灣夏天真的很熱，防曬用品與陽傘是夏天出門時一定要帶的東西，也都可以利用網購來完成。她也承認在台灣沒有那麼多時間出門血拚，想要買一些好吃、有台灣特色的飲食，覺得在韓國的家人和朋友們一定會喜歡。她的中文程度讓人驚嘆，不太像是只來台灣7、8個月，她表示中文是自己學的。雖然身邊的人常提醒她不要太著急、慢慢來，可是每次學會一些新的中文詞語，都能讓她獲得滿滿的成就感，是她繼續努力的動力。「你的毛很多！」就是她最近新學到中文，本來還想不清楚是什麼意思？後來才明白是講人的個性，並不是真的在講那個人身上的毛髮量。