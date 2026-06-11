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▲蘋果軟體工程高級副總裁近日親自解釋，Siri App並非要把Siri變成獨立聊天機器人，而是為了讓用戶更方便回到先前對話、延續查詢內容。（圖／擷自蘋果YouTube）

Siri AI變獨立App 蘋果：方便回到先前對話

蘋果強調：Siri仍深度整合系統

▲根據蘋果說法，Siri AI將具備更強的個人脈絡理解能力，可搜尋訊息、郵件、照片等內容。（圖／翻攝官網）

新Siri能做什麼？

開發者測試已開放、一般用戶稍晚beta上線

蘋果在WWDC26發表iOS 27，其中最大亮點之一就是全新Siri AI，不只變得更會對話、能理解螢幕內容，甚至還首度推出獨立Siri App。不過，外界好奇，蘋果過去曾多次強調，Apple Intelligence不是要做一個「額外的聊天機器人」，如今卻讓Siri以App形式出現在主畫面，蘋果在iOS 27中推出新版Siri AI，主打更自然的對話能力、螢幕內容理解、個人脈絡搜尋，以及跨App執行任務。與過去只能透過語音或系統介面叫出Siri不同，新版Siri將多一個獨立App，用戶可以集中管理、查看與Siri AI的對話紀錄，也能從主畫面直接開啟，回到先前尚未完成的討論。蘋果高層在WWDC主題演講後的媒體討論會上表示，蘋果內部曾反覆討論，如果使用者想要回到過去的聊天紀錄，或延續先前與Siri的對話，最自然、最方便的方式是什麼，最後蘋果認為，App是最符合使用者習慣的入口，因此才推出Siri App。外界之所以關注Siri App，是因為蘋果過去曾強調，Apple Intelligence的核心不是要打造一個使用者另外打開來聊天的機器人，而是讓AI能力融入iPhone、iPad、Mac等日常操作流程中。Federighi這次也延續相同說法，強調蘋果並不把Siri視為一個獨立、非整合式的聊天機器人，而是在當下使用、深度融入體驗、不可或缺的對話工具。根據蘋果說法，Siri AI將具備更強的個人脈絡理解能力，可搜尋訊息、郵件、照片等內容，協助用戶快速找到需要的資訊。例如朋友曾在訊息中推薦餐廳，用戶可以直接請Siri找出來；也能從舊郵件中找到飯店訂房編號，或搜尋近期旅遊照片。Siri AI也能理解螢幕上的內容，並在使用者正在編輯文件、瀏覽圖片或處理文字時提供協助。iOS 27開發者測試版目前已經推出，不過新Siri AI功能仍採分階段開放。蘋果表示，Siri AI已可在iOS 27、iPadOS 27、macOS 27與visionOS 27上提供開發者測試，watchOS 27則會在後續測試版加入；一般用戶則會在今年稍晚以beta形式使用，初期支援英文，之後會陸續擴大到更多語言。