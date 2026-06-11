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威力彩頭獎飆9億！身邊出現「5徵兆」快衝要發財了

包括夢到鳥與大雨、左眼皮上方不斷跳動、連續看到4、臉部有油光和看見很多青蛙與蟾蜍

▲威力彩連續28槓，下期頭獎獎金累積高達9億，將於今（11）日晚間8時30分，透過台彩直播進行開獎。（圖／記者顏真真攝）

📌徵兆1：夢到鳥與大雨

📌徵兆2：左眼皮上方不斷跳動

📌徵兆3：連續看到「4」

📌徵兆4：臉部有油光

📌徵兆5：看見很多青蛙與蟾蜍

▲最近如果夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。（圖／記者朱永強攝 ,2026.06.08）

2026年下半年好運噴發！財神傳訊「3生肖」暴富發財

📌第3名：生肖龍（發光發熱）

📌第2名：生肖牛（投資運勢旺）

📌第1名：生肖雞（人緣運旺盛）

▲3生肖「雞、牛、龍」將於2026年下半年好運噴發，不只貴人運旺、事業職場順利，更有機會靠投資賺大錢。（圖／記者徐銘穗攝）

威力彩連續28槓，下期頭獎獎金累積高達9億，將於今（11）日晚間8時30分，透過台彩直播進行開獎。過去命理專家小孟老師，不只貴人運旺、事業職場順利，更有機會靠投資賺大錢。威力彩頭獎獎金上看9億，許多彩迷們都想試試手氣，希望能成為今晚的幸運兒。過去命理專家小孟老師表示，身邊若出現「5徵兆」，，其代表將有財神降臨身邊，有機會中得樂透奪得大獎。最近如果夢到鳥類，暗示著喜鵲即將飛來，代表好事臨門，財氣旺盛，有中大樂透的機會；夢到雨則代表財水，雨越大財水越多，因此夢到雨水降臨，顯示你要發了。古人認為所有相都有一陰一陽，一好人一壞人，因此當眼皮跳動時會有「左眼跳財，右眼跳災」的說法。4這個數字在東方代表不吉祥，但在西方代表四大元素（風、火、水、土），為四方具足、萬事圓滿之意味，因此若你某些時候看時間或數字，常看到4不要恐懼，代表你最近偏財運很強。臉上有油光又亮的人，顯示好運與偏財運即將降臨，財運能亨通，可試試大樂透或威力彩，說不定會中獎。古人認為青蛙與蟾蜍會出入風水很好的地方，因此看到蟾蜍與青蛙，都認為是帶財，很多風水開運用品都會用蟾蜍咬錢幣，代表大吉祥。屬龍的人下半年在工作上有很好的表現，上司對你總是帶著很肯定的眼光在看著你，而你若是想要得到更好的機會，一定要努力呈現你美好的那一面，這樣會讓大家留下深刻印象。財運方面，投資運旺盛，但要有所節制。下半年你在別人眼中是工作能力很強的人，所以有事情容易第一個找你幫忙，但你要留意自己本身負責的事情是否有處理好，若是沒有不要太衝動答應別人，這樣容易佔用你的時間，進而影響你自身的工作進度。在財運方面，投資很有自己的想法，投資運很好，不要隨便被別人左右影響你本來順利的模式。屬雞的你久違的悶氣終於有開啟一扇窗的感覺，下半年你的人緣極佳，可在工作上多連結一些你想連結的人，他們都容易對你有好的印象。另外，下半年你的形象也是重點之一，如果要出門應對客人，一定要注重門面給對方好的印象。財運方面，你們會想多花點治裝費在身上，這筆錢是很值得投資的。